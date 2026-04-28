Detenida por amenazar a dos médicas en el Hospital General Universitario de Ciudad Real: fue reducida por cinco policías

Una mujer ha sido detenida tras amenazar e insultar a una médico de Urgencias y a una ginecóloga en el Hospital General Universitario de Ciudad Real, después de que se le desprogramara una consulta, según ha denunciado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Los hechos ocurrieron este lunes por la tarde, cuando la paciente ha acudido al servicio de Urgencias tras ser informada de la anulación de su cita. Allí se le indicó que sería atendida, aunque debía esperar debido a la existencia de otros casos prioritarios.

Tras varias horas sin ser atendida, la mujer accedió a una consulta en la que una facultativa se encontraba explorando a una embarazada de 39 semanas y comenzó a increparla llamándola "inútil" y asegurando que "tenían que poneros una bomba para que salieseis ardiendo".

Posteriormente, continuó con los insultos al grito de "no hacéis bien vuestro trabajo" y "os merecéis todo lo que os está pasando".

Ante esta situación, la médico tuvo que abandonar la consulta, dejando en su interior a la paciente embarazada, y solicitó ayuda al personal sanitario y de seguridad para desalojar a la mujer, que persistía en su actitud. Incluso regresó de nuevo a la consulta para seguir insultando a la facultativa.

Complicada reducción

Finalmente, fueron necesarios hasta cinco agentes de la Policía Nacional para reducir a la paciente, que fue detenida tras la toma de declaración de las profesionales afectadas y la correspondiente denuncia.

CSIF ha condenado los hechos y ha reiterado su oposición a cualquier forma de agresión en el ámbito sanitario, al tiempo que ha lamentado que este tipo de situaciones se repitan "con demasiada frecuencia".