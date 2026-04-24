Unanimidad en el pleno de Ciudad Real para que la Pandorga sea Fiesta de Interés Turístico Nacional

El pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado por unanimidad el inicio del expediente para solicitar ante la Secretaría de Estado de Turismo la declaración de la Pandorga como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

La concejala de Turismo, Cristina Galán, ha expresado que "se continuará desarrollando una campaña de apoyo institucional y ciudadano, basada en la recopilación de adhesiones, material gráfico y audiovisual, y publicaciones que refuercen la candidatura de esta fiesta".

Además, ha explicado que la Pandorga "constituye una de las manifestaciones más representativas del folclore, la cultura popular y la identidad manchega".

La solicitud se fundamenta en cinco criterios técnicos: la antigüedad y continuidad de la celebración, su valor cultural y etnográfico, el elevado grado de participación y arraigo social, su creciente repercusión turística y mediática y su impacto económico en la ciudad.

Asimismo, ha destacado la alta implicación ciudadana, con peñas y colectivos culturales como protagonistas de una celebración colectiva que se prolonga durante varios días y que "ha experimentado un aumento progresivo de visitantes en los últimos años".

Por último, ha aludido al "impacto positivo" de la Pandorga en sectores como la hostelería, el comercio y los servicios, consolidándose como "un motor de dinamización turística y promoción de la ciudad".

"Apoyo" de las administraciones

Por su parte, el alcalde, Francisco Cañizares, ha agradecido el respaldo unánime de la Corporación y ha destacado que "aunque el expediente cumple con los requisitos técnicos, en el proceso existe también una necesaria decisión política".

Por ello, ha pedido "apoyo" de la Junta para "hacer fuerza" y lograr el reconocimiento por parte del Gobierno de España.