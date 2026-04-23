La Diputación de Ciudad Real posiciona Fenavin en Corea del Sur y favorece la expansión de los vinos de la provincia

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha mantenido reuniones de trabajo en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Corea del Sur y ha participado en un encuentro institucional con el embajador de España en el citado país asiático, Julio Herráinz, en el marco de la misión comercial que se está llevando a cabo en Asia y que ha incluido acciones similares en Filipinas.

Durante la jornada de trabajo celebrada en Seúl, la delegación institucional ha sido recibida por la consejera económica y comercial de la Embajada de España en Corea del Sur, Renata Sánchez de Lollano, y posteriormente por el embajador de España, Julio Herráiz. Ambos han asistido con posterioridad a la presentación oficial de la Feria Nacional del Vino (Fenavin) ante medios de comunicación especializados y compradores y distribuidores surcoreanos.

En este contexto, ha puesto en valor la estrategia de internacionalización desarrollada por la Diputación de Ciudad Real y ha subrayado que Fenavin se ha consolidado como “la mejor feria del mundo dedicada al vino español”. Ha destacado su carácter eminentemente práctico, orientado a facilitar el negocio entre bodegas y compradores internacionales.

Valverde ha explicado que la feria dispone de herramientas específicas que optimizan los contactos comerciales, como el programa “Contacte con…”, el buscador de negocio, la Galería del Vino o el Centro de Negocios, recursos que han sido diseñados para favorecer acuerdos eficaces y mejorar la experiencia de los profesionales que participan en el evento.

La presentación celebrada en Seúl ha seguido también un formato estructurado en dos fases, con un primer encuentro dirigido a medios de comunicación especializados y una segunda parte centrada en profesionales del sector, entre los que se han encontrado importadores, distribuidores y compradores interesados en el vino español.

La jornada se ha completado con una cata de vinos representativa de las bodegas de la provincia de Ciudad Real que han participado en la misión, lo que ha permitido mostrar la calidad y diversidad de la producción vitivinícola provincial.

Más de cien encuentros comerciales

En paralelo, las bodegas han desarrollado una intensa agenda de reuniones comerciales, en la que se han superado los cien encuentros con profesionales del sector interesados en los vinos de Ciudad Real. Más de un centenar de operadores han participado en estos contactos, lo que ha generado un elevado nivel de interacción y oportunidades de negocio.

La valoración de las bodegas ha sido muy positiva, al considerar que la misión ha permitido abrir nuevas vías de comercialización en un mercado estratégico como el surcoreano. Este balance ha reforzado la utilidad de este tipo de iniciativas, en las que la acción institucional ha sido complementada por la actividad directa de las empresas.

El presidente de la Diputación ha destacado que los resultados obtenidos tanto en Corea del Sur como en Filipinas han confirmado el interés creciente por los vinos españoles en el continente asiático. Ha añadido que la combinación de promoción institucional, presencia empresarial y apoyo diplomático ha resultado determinante para el éxito de la misión comercial.

Asimismo, ha señalado que este tipo de acciones contribuyen de manera decisiva al crecimiento de Fenavin y a la consolidación de su proyección internacional, al tiempo que favorecen la expansión del sector vitivinícola de la provincia de Ciudad Real en mercados emergentes.

La misión comercial desarrollada en ambos países asiáticos se ha materializado para reforzar la presencia exterior del vino de Ciudad Real y para avanzar en el posicionamiento de Fenavin como un referente global en el ámbito del vino español, con capacidad real para generar negocio y oportunidades en el mercado internacional.

La delegación ha estado encabezada por el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, y ha contado con la participación de los vicepresidentes de la institución provincial, María Jesús Pelayo, Sonia González y Adrián Fernández, así como de Sonia Bellido, vocal de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Ciudad Real y vicepresidenta de FECIR, junto a representantes de las 12 bodegas de la provincia que forman parte de la misión comercial.