UGT denuncia que Tomelloso "no está atendiendo" a todos los extranjeros que piden certificados de vulnerabilidad

UGT ha denunciado que el Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real) está "incumpliendo" con la obligación de atender a todas las personas extranjeras que se acercan a sus dependencias para tramitar los certificados de vulnerabilidad. Según ha criticado, solo está tramitando los de personas que están en seguimiento de sus Servicios Sociales.

El sindicato ha cargado contra el Consistorio porque "está obviando su obligación de atender a todo el mundo". "Es como si nosotros solo atendiéramos a nuestros afiliados y afiliadas", ha lamentado.

Asimismo, ha recordado que este trámite es gratuito y "cobrar por él u obligar a la persona solicitante a asociarse a alguna organización es ilegal". "Tenemos conocimiento de que otras entidades están pidiendo una contraprestación a los inmigrantes", han afirmado desde el sindicato.

Además, han recordado que en Tomelloso hay unos 6.000 trabajadores extranjeros, de los que 4.500 se encuentran en situación irregular.

Ayuda de UGT

Por otro lado, el sindicato ha asegurado que casi 200 personas inmigrantes han pasado ya por la sede que UGT tiene en Tomelloso para tramitar el certificado de vulnerabilidad que precisan a la hora de optar al proceso de regularización extraordinaria.

El sindicato atiende a todas estas peticiones los martes y los jueves y ha recomendado a los demandantes acudir con el certificado de empadronamiento, el pasaporte y la documentación en regla.