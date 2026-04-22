Un pintoresco pueblo de Castilla-La Mancha protagoniza un tarro de Nutella: es una edición limitada

Un pueblo de Ciudad Real, protagonista de una edición limitada de tarros de Nutella.

El amanecer en Castilla-La Mancha tiene un color especial. La estampa icónica de los molinos de viento de Campo de Criptana (Ciudad Real) que inspiraron a Cervantes, se instalará en las mesas de todo el país.

Nutella, la famosa crema de avellanas y cacao, ha lanzado su nueva campaña de edición limitada de sus tarros "Buenos días con Nutella" que muestra 17 fotografías de espectaculares amaneceres españoles.

La marca ha seleccionado 17 enclaves emblemáticos -uno por cada comunidad autónoma- como inspiración para estos diseños que apuestan por una estética contemporánea y vibrante como muestra de apoyo al turismo local.

Tarros edición limitada de la campaña "Buenos días con Nutella".

"Buenos días con Nutella" se presenta como "una celebración visual del país, donde cada tarro es una ventana reinterpretada a la riqueza cultural y geográfica de España", ha explicado la compañía en una nota de prensa.

Campo de Criptana

En el caso de Castilla-La Mancha, el enclave seleccionado ha sido Campo de Criptana, una colina salpicada por molinos de viento que parecen extraídos de las páginas del Quijote.

Campo de Criptana. Imagen de archivo.

Desde la compañía destacan este paraje como un símbolo icónico del carácter manchego que guarda un "profundo valor como emblema cultural, literario y patrimonial" de la provincia de Ciudad Real.

Aparte de Campo de Criptana como uno de los lugares homenajeados, también aparecen en los tarros otros como La Giralda (Sevilla), los Lagos de Covadonga (Asturias), la playa de Maspalomas (Gran Canaria) o el Park Güell (Barcelona).

Para dar vida a esta campaña, 17 creadores de contenido (uno por cada región) se encargarán de reinterpretar el desayuno local de su tierra. Estas creaciones se expondrán en un evento exclusivo en Madrid el próximo 6 de mayo. Esto no es todo, ya que Nutella ofrece en su web una selección de recetas inspiradas en desayunos tradicionales de distintas regiones, "invitando a redescubrir nuevas formas de disfrutar del desayuno en casa", alegan.