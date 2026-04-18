La Junta arreglará la cubierta y los falsos techos de la estación de autobuses de Ciudad Real dañados por las lluvias

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha ampliado el Plan de Revitalización de estaciones de autobuses con una nueva actuación en la estación de Ciudad Real.

La directora general de Transportes y Movilidad, Lucía Balmaseda, ha visitado, junto al delegado de Fomento en la provincia de Ciudad Real, Manuel Martínez; las obras en la estación ciudadrealeña.

Durante una visita a la infraestructura, Balmaseda ha explicado que "las precipitaciones continuadas del pasado invierno agravaron el deterioro de la cubierta de la estación".

La lluvia "generó filtraciones que alcanzaron los falsos techos y obligaron a acordonar varias zonas ante el riesgo de desprendimientos y un posible colapso parcial".

La responsable de Transportes ha destacado las actuaciones que se llevan a cabo en la estación y que consisten "en la reparación y sustitución de la cubierta de la zona de tránsito de la zona del hall, con unos 1.300 metros cuadrados de actuación".

La inversión será de unos 115.000 euros y las obras tendrán una duración estimada de dos meses. Esta actuación se suma "a las que ya se realizaron el año pasado, donde se repararon las dársenas y algunas aceras para mejorar la accesibilidad de los viajeros".

Además, la responsable de Transportes y Movilidad ha destacado que esta actuación forma parte del Plan de Revitalización de las estaciones de autobuses emprendida por el Gobierno regional, a través del cual se han invertido unos 2,8 millones para impulsar la "vitalidad" de estos espacios.

Otras cifras del programa de renovación

Balmaseda ha recordado que la estación de autobuses de Tomelloso fue remodelada en 2021, con una inversión de 450.000 euros. Asimismo, la rehabilitación de la de Manzanares finalizó en 2023 tras una inversión de 830.000 euros.

Además, ha avanzado que "en el horizonte próximo, además, tenemos previsto mejorar la estación de autobuses de Toledo y la de Cuenca, con unas pequeñas actuaciones para mejorar los sistemas, las instalaciones de saneamiento".

Para finalizar, Balmaseda ha destacado que "desde la Consejería de Fomento se está trabajando junto con Plena Inclusión en la elaboración de un estudio para la mejora de señalética para la adaptación cognitiva en todas ellas y llevar a cabo adaptaciones en materia de accesibilidad".