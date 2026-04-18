Ciudad Real reconoce al juez Calatayud como Hijo Predilecto: "Ha contribuido a una justicia mejor con enorme humanidad"

Emilio Calatayud ha sido distinguido este viernes como Hijo Predilecto de Ciudad Real. El Teatro Quijano ha acogido la celebración del acto protocolario de su nombramiento en una emotiva ceremonia en la que el reconocido juez de menores se ha mostrado muy agradecido y emocionado.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha sido el encargado de hacerle entrega de la medalla de la corporación y del pergamino en el que se recoge el acuerdo plenario adoptado por la unanimidad de todos sus integrantes el pasado 31 de octubre de 2025.

Durante su intervención, Calatayud ha compartido su trayectoria vital, un recorrido que tuvo en Ciudad Real el escenario de la infancia y primera juventud. Gran parte de la carrera profesional del célebre juez de menores se ha desarrollado en Granada.

Calatayud se ha definido como "manchego del Albaicín". Pese a los muchos años en los que ha residido y ejercido profesionalmente en la ciudad andaluza, ha reconocido que guarda muchos recuerdos de su vida en Ciudad Real.

Su discurso ha estado plagado de referencias familiares y de las intensas vivencias que tuvo con sus primeras amistades en la capital provincial. El flamante Hijo Predilecto de Ciudad Real ha asegurado que es "un honor" recibir la distinción que le ha otorgado la corporación municipal.

Por su parte, el alcalde de Ciudad Real ha mostrado su orgullo y el de toda la ciudad por la valía humana y profesional de Calatayud, de quien ha afirmado "que es un manchego del Albaicín universal que representa los valores de esta ciudad".

Cañizares ha alabado la "personalidad extraordinaria" del nuevo Hijo Predilecto, le ha agradecido la "labor impagable" que ha realizado en el camino hacia una "justicia mejor" y ha ensalzado su "enorme humanidad". El primer edil ha subrayado que el reconocimiento a Calatayud "hace más grande a nuestra ciudad".

Los integrantes del Coro de Cámara Oretania han puesto la nota musical a un acto muy emotivo que ha contado también con la intervención de su hija Alba. El Consistorio ha recordado que el nombramiento de Hijo Predilecto es la mayor distinción que la capital puede otorgar a sus ciudadanos.