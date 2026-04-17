David Centellas se convierte en el nuevo presidente de la Asociación de Periodistas de Ciudad Real

David Centellas ha sido elegido presidente de la Asociación de Periodistas de Ciudad Real (APCR) para los próximos cuatro años con el 98,89 % de los avales del censo electoral, la cifra más alta que ha registrado la entidad.



Centellas, doctor en Comunicación y licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, forma parte de la asociación desde 2011, donde ya ha ocupado distintos cargos en anteriores juntas directivas, ha informado este viernes la APCR en nota de prensa.

La candidatura de Centellas ha sido la única que se ha presentado al proceso y está integrada por Elena Jiménez como vicepresidenta, Cecilia López como tesorera, Ana Belén Henales como secretaria y Celia Naharro, Isidro López de Toro, Laura Espinar y Oliva Carretero como vocales.

La nueva junta directiva ha señalado que su hoja de ruta se centrará en el crecimiento de la masa social y la mejora de los servicios al asociado.

Además, en el ámbito operativo, trabajará en otras iniciativas de éxito ya implantadas, como el Aula APCR de formación y la Bolsa de Periodistas, así como en el desarrollo de proyectos de alfabetización mediática o la preparación de los actos conmemorativos del 120 aniversario de la entidad, previsto para 2027.



De hecho, la APCR es una de las asociaciones fundadoras de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), lo que subraya su papel histórico dentro del periodismo español.