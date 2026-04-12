El PP de Almagro (Ciudad Real) tiene nueva presidenta: Eva Ortega sustituirá a Marta Rivero tras tres años al frente

Eva Ortega González-Mohíno ha sido elegida nueva presidenta del Partido Popular de Almagro (Ciudad Real) y sustituirá a Marta Rivero, quien llevaba en el cargo cerca de tres años y medio.

El congreso 'popular local' ha reunido a un buen número de afiliados y simpatizantes, entre los que se encontraba el presidente provincial de los populares, Miguel Ángel Valverde, y varios dirigentes provinciales.

Congreso local del PP de Almagro. PP Ciudad Real

Por su parte, Miguel Ángel Valverde también ha agradecido el papel de Rivero para "reconstruir el partido en una etapa difícil y sentar las bases de la recuperación del proyecto político en la localidad". Además, ha animado a la nueva dirección a recuperar la alcaldía de Almagro en 2027 y contribuir al cambio político en Castilla-La Mancha y en España.

De igual forma, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Almagro, Francisco Javier Núñez, ha subrayado la importancia de esta cita como punto de partida para "recuperar el gobierno municipal en las próximas elecciones".