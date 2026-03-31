Cortan el agua en algunos puntos de Ciudad Real capital al detectar niveles de cloro por debajo del valor

El suministro de agua en parte del barrio del Nuevo Parque de Ciudad Real ha tenido que ser cortado al detectarse "niveles de cloro por debajo de los valores habituales".

Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de Ciudad Real en un comunicado en el que informa que en la madrugada de este martes se ha restablecido por completo

El Consistorio explica que tras las quejas ciudadanas y realizar las comprobaciones, detectaron que los niveles de desinfección no eran los adecuados.

Como medida preventiva y siguiendo los protocolos establecidos, Aquona procedió a la sectorización de la zona afectada, delimitando el área comprendida entre las calles Italia y Finlandia del barrio Nuevo Parque. Esta zona quedó aislada del resto de la red de distribución.

A partir de ahí, los equipos técnicos llevaron a cabo purgas parciales en las acometidas individuales de cada abonado afectado para eliminar el agua con niveles de desinfectante inferiores, mientras desde el Servicio Municipal de Agua también se llevó a cabo análisis organolépticos en múltiples puntos de la red.

"Una vez evaluados los resultados, se determinó la necesidad de proceder al vaciado total de la red de la zona que había sido delimitada, garantizando así una actuación precisa y localizada", informa el ayuntamiento.

Restablecimiento del sistema

De esta manera, a las 03:00 horas de la madrugada quedó completamente restablecido el servicio con "todas las garantías de calidad para todos los abonados de las calles afectadas".

En cualquier caso, el ayuntamiento ha confirmado que "el agua que recibían los vecinos que disponían de suministro era adecuada para el consumo en todo momento" y la suspensión temporal del suministro en las zonas afectadas fue "una medida adoptada de forma preventiva para garantizar la calidad y seguridad del agua distribuida".

"Desde el Servicio Municipal de Agua se quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Los controles de calidad del agua son constantes y rigurosos, la respuesta ante cualquier anomalía es inmediata y se aplican en todo momento los protocolos más exigentes para garantizar la salud pública", ha zanjado el consistorio.