Parte del segundo premio de la Lotería Nacional reparte ilusión en Ciudad Real y Consuegra

Parte del número 68.507, agraciado con el segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado, dotado con 120.000 euros al número, se ha vendido en Ciudad Real y en Consuegra.

Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, en la capital ciudadrealeña el premio se ha consignado en el despacho receptor situado en la calle Obispo Rafael Torija, mientras que en Consuegra se ha vendido en la administración de loterías número 1, ubicada en la avenida Castilla-La Mancha, número 15.

El segundo premio del sorteo de este sábado también ha dejado consignaciones en Petrer (Alicante), Linares (Jaén), Aljucer (Murcia) y Valencia.

Por su parte, el primer premio del sorteo, dotado con 600.000 euros al número, ha recaído en el 89.211, vendido en Granollers (Barcelona), Cerceda (A Coruña), Porqueres (Girona) y Zamora.

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado ha repartido así parte de sus premios en varios puntos del país, entre ellos Castilla-La Mancha, con consignaciones en Ciudad Real y Consuegra.