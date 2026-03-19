El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan cerró 2025 con más de 9,9 millones de euros de remanente

El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) cerró 2025 con algo más de 9,9 millones de euros de remanente, según determina la cuenta general del ejercicio que ha presentado este jueves la alcaldesa, Rosa Melchor.

La regidora ha destacado la consolidación de una década de saneamiento económico, estabilidad presupuestaria y mejora de los principales indicadores financieros del Consistorio, que se refleja en este remanente, ha informado en una nota de prensa el Ayuntamiento.

Entre los indicadores de la cuenta general de 2025, ha destacado la reducción del periodo medio de pago a proveedores, que se sitúa actualmente en 29,99 días, frente a los 79,83 días registrados antes de la llegada del actual equipo de gobierno.

Al respecto, Melchor ha recordado que era habitual la presencia de proveedores reclamando pagos, especialmente pequeñas y medianas empresas, una imagen que según la alcaldesa: "Ha quedado atrás gracias a una política de pago ágil y responsable".

Asimismo, ha valorado que la carga financiera municipal se ha reducido a la mitad en la última década, pasando de 4.366.326 euros en 2015 a 2.350.650 euros al cierre de 2025, pese a operaciones relevantes como la devolución de 5 millones de euros a la Diputación de Ciudad Real para afrontar anticipos de la estrategia Edusi y la recuperación del servicio municipal de agua.

A su vez, el nivel de endeudamiento se sitúa en el 6,42 %, muy por debajo de la media regional (23,42 %) y de la media nacional en municipios de tamaño similar (28,43 %).

También ha mejorado el ahorro neto, que ha pasado de un -16,54 % a un positivo 14,59 %, que supone una mejora considerable que se une a un remanente de tesorería de 9.948.039,89 euros, consolidando una tendencia positiva en las cuentas municipales.

Melchor ha destacado que el saneamiento de las cuentas permite financiar proyectos importantes con recursos propios, entre los que ha citado la segunda fase de la avenida de Europa, la tercera fase del convento de Santa Clara y la remodelación del Crisfel.

En cuanto a la presión fiscal, los ingresos tributarios per cápita ascienden a 586,03 euros, mientras que el gasto municipal por habitante se sitúa en 1.197,14 euros, lo que implica "que cada vez que pagamos 1 euro, recibimos 2", ha comentado la alcaldesa de Alcázar de San Juan.