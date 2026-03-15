El PSOE de Puertollano expulsa a un militante condenado por acoso: "Su actitud va contra nuestros valores éticos"

El PSOE de Puertollano (Ciudad Real) ha expulsado "de inmediato" del partido a un militante "de base" tras ser condenado por acoso. Una decisión que ha tomado la Ejecutiva de la agrupación local en coordinación con la Ejecutiva provincial.

Así lo ha anunciado el partido a través de sus redes sociales, afirmando que han suspendido de militancia a esta persona a las 13 horas de este sábado, de acuerdo al Código Ético y de Conducta, que "determina la cultura ética y que orienta el comportamiento de todas las personas que se identifican ante la sociedad con el PSOE, sus militantes, cargos institucionales y orgánicos, trabajadores, simpatizantes y voluntarios".

"Todas las personas que se encuentran bajo el ámbito de aplicación del Código Ético y de Conducta del PSOE reconocen como valores supremos la honestidad, la transparencia, el respeto, la responsabilidad o la igualdad", ha afirmado.

Como han detallado, el partido ha tomado la decisión una vez se ha confirmado "lo que se venía insinuando en redes sociales" y ha pasado de ser "un comentario a un hecho cierto".

"No cabe en el PSOE una persona que, a título personal, sin tener ningún cargo público ni del partido, ha tenido una actitud en el ámbito privado que es contraria a nuestros valores éticos y de conducta", han explicado.

Por último, el partido ha mostrado firmeza y ha detallado que "no rebaja para los suyos lo que exige para los adversarios políticos". "Establecemos un mismo nivel de exigencia, cueste lo que cueste, caiga quien caiga", ha sentenciado.