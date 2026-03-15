Festial! vuelve a Alcázar con Lori Meyers y Rigoberta Bandini apuntando al 'sold out': "Es un festival muy redondo"

Alcázar de San Juan ya tiene fecha para su gran eclosión sonora: los días 21, 22 y 23 de mayo. Festial! nació en 2024 como una apuesta valiente por traer cultura de vanguardia al "corazón de la Mancha" se ha transformado, en apenas tres años, en una cita ineludible del calendario nacional.

Este 2026 no es una edición cualquiera; es el año de la consolidación absoluta. Con un cartel que ha prescindido de los anuncios por goteo para presentarse como un bloque de granito musical.

Festial! se prepara para un sold out que, según las previsiones del Ayuntamiento y la promotora Planeta Sonoro, llegará mucho antes de que el primer acorde resuene en el Complejo Polideportivo Municipal.

Dos personas disfrutando de Festial! realizado en Alcázar de San Juan. Festial!

Javier Castellanos, concejal de Festejos y Movilidad en Alcázar de San Juan, ha desgranado algunos elementos de este evento durante una entrevista telefónica con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Tres años de vértigo

Si algo define la edición de 2026 es el equilibrio casi milimétrico de su propuesta artística. Al asomarse a las redes sociales del festival, uno comprende que la curaduría este año ha alcanzado la madurez.

Ya no se trata solo de un par de nombres rutilantes y un relleno comercial; se trata de una radiografía exacta de lo que late en el panorama de música alternativa.

"Aquí la música no es el relleno, es el motor que lo mueve todo"

Liderando el cartel encontramos a Lori Meyers, los eternos renovadores del pop granadino, y a Rigoberta Bandini, cuyo regreso a los escenarios tras su paso por los Goya ha generado una expectación inusitada.

Pero Castellanos es rápido en señalar que la potencia del festival reside en la "letra mediana" que, en realidad, es gigante. Bandas como Niña Polaca, Sexy Zebras o Veintiuno —estos últimos, profetas en su tierra manchega— son nombres que encabezan sus propios tours por salas de todo el país.

"Es un festival muy redondo", afirma el concejal. "Donde lo mires, ves nombres que no son segundones. Podrían ser todos prácticamente cabezas de cartel".

El listado es inabarcable y exquisito: desde fenómenos emergentes como Marlena y Las Petunias, hasta llegar a propuestas con tanta personalidad como Sanguijuelas del Guadiana o La Sonrisa de Julia.

Incluso el misterio forma parte del programa, con ese artista sorpresa que actuará el sábado 23 en la Plaza del Ayuntamiento y que, según confiesa Castellanos entre risas, es un secreto que ni él mismo conoce hasta pocas horas antes.

La conquista del descanso

Uno de los puntos de inflexión de esta edición 2026 es, sin duda, la zona de acampada. Aunque el servicio de Glamping ha estado disponible teóricamente desde el inicio, las circunstancias y la cautela de los asistentes en años previos lo mantuvieron en un plano discreto.

Pero este año, algo ha cambiado en la mentalidad del "festivalero"."Esta edición sí que hay bastante gente interesada en venir. El glamping es otro nivel", comenta Castellanos.

Ubicado en el Parque Alces, un pulmón verde con hectáreas de césped y arboleda justo frente al recinto del Complejo Polideportivo Municipal, el glamping ofrece tiendas prefabricadas, amplias y cómodas, que permiten disfrutar de la música sin renunciar al descanso.

Zona de restauración en Festial!. Festial!

El concejal destaca que, más allá de la comodidad de las tiendas, la infraestructura es de primer nivel: baños y duchas de obra, no meras casetas provisionales, y vigilancia constante.

Este año se espera no solo igualar, sino superar con creces cualquier cifra anterior de pernoctación en el recinto. El festival ha dejado de ser una escapada de un día para convertirse en una residencia temporal.

Incluso el parking de autocaravanas, con sus 11 plazas fijas y servicios de red eléctrica, se está quedando pequeño, obligando al Ayuntamiento a habilitar zonas aledañas para cubrir la demanda de la comunidad camper.

Movilidad y seguridad

Como concejal de Movilidad, Castellanos sabe que un festival exitoso es aquel que no se nota en el tráfico pero se siente en la calle. Para estos días de mayo, Alcázar se transforma bajo un dispositivo de seguridad milimétrico.

"Coordinamos a Policía Local, Nacional, Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil", explica. El objetivo es que el flujo de unas 6.000 personas que llenarán el recinto sea natural y seguro.

Un escenario de Festial! ubicado en Alcázar de San Juan. Festial!

El recinto, un campo de fútbol rodeado por una pista de atletismo, ofrece una amplitud que engaña a la vista, pero Castellanos es riguroso: el aforo viene dictado por la seguridad, no por el espacio físico.

"Si esto crece, que creo que sí, será cuestión de buscar otros recintos o habilitar más salidas de emergencia, pero ahora mismo el corte se hace en esas 6.000 personas para garantizar que todos estén a salvo".

Más que notas musicales

El Festial! es también una bendición para el tejido económico local. Castellanos confirma que las ventas de entradas este año van "mejor que nunca".

Esto se traduce en un lleno técnico en la oferta hotelera de Alcázar y las poblaciones situadas en un radio de 30 kilómetros. "Las reservas en restaurantes y bares están al completo", añade.

Pero hay un valor intangible que el concejal aprecia especialmente: el retorno turístico. El festival actúa como un escaparate. El joven que en esa fecha va a disfrutar de artistas como Rigoberta Bandini, volverá para visitar los molinos, los museos y disfrutar de la gastronomía que convierte a Alcázar en un referente.

Mayo para el recuerdo

El festival culminará con actuaciones paralelas abiertas al público en el centro de Alcázar de San Juan, buscando replicar la Plaza del Trigo de Aranda de Duero (Burgos) en la Plaza de España en la ciudad ciudadrealeña.

Es allí donde el festival se funde con la ciudadanía, donde la barrera entre el asistente de fuera y el vecino se difumina entre raciones de comida de la zona y acordes musicales.

"Festial! es un brindis colectivo entre el indie y el orgullo de la región"

Castellanos se despide con un deseo tan contundente como ilusionante: "Queremos que, cuando el domingo 24 regresen a sus casas, queden tan encantados que ya estén pensando en el Festial! de 2027".

Con el cartel cerrado y la ocupación hotelera al límite, Alcázar de San Juan se prepara para un fin de semana donde la música será el motor y el orgullo manchego el mejor escenario posible. La cuenta atrás ha comenzado.