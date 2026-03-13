Unanimidad en el pleno de la Diputación de Ciudad Real para exigir al Gobierno el tramo Ciudad Real - Daimiel de la A-43

El pleno de la Diputación de Ciudad Real ha aprobado este viernes por unanimidad una propuesta de la Presidencia para exigir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una intervención "urgente" de la autovía A-43, en el tramo comprendido entre Ciudad Real y Daimiel, ante el "deterioro del firme".

La iniciativa plantea instar al Gobierno a "reponer de forma inmediata" la capa de rodadura en las zonas más dañadas y a poner en marcha un plan específico de conservación, que si fuera necesario "pueda tramitarse mediante contratación de emergencia".

Durante la exposición de motivos, se ha detallado que esta autovía es uno de los principales ejes de alta capacidad de la provincia, soportando diariamente una intensidad media diaria de 12.585 vehículos, de los que 1.678 son pesados.

"El firme presenta una degradación superficial acusada, con irregularidades, pérdida de árido, desprendimientos de gravilla y acumulaciones de agua en episodios de lluvia, lo que provoca una conducción cada vez más incómoda e insegura", han afirmado.

Asimismo, la portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación, Rocío Zarco, ha defendido la iniciativa y ha apuntado que el deterioro de la vía es "fácilmente comprobable" por quienes la utilizan a diario.

Apoyo del PSOE

Por su parte, el portavoz del grupo socialista, José Manuel Bolaños, ha coincidido en la necesidad de mejorar la infraestructura. No obstante, ha recordado que el Ministerio ya ha confirmado la redacción de proyectos de mantenimiento en varios tramos de la A-43 con inversiones previstas superiores a diez millones de euros en el primero de ellos.

El debate lo ha cerrado el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, que ha agradecido a todos los grupos políticos el respaldo unánime.

Modificación de crédito

Por otro lado, el pleno también ha dado luz verde a un expediente de modificación de crédito por importe de 5,67 millones de euros destinado a atender distintas necesidades consideradas "urgentes" por la institución provincial.

Del total, 4,32 millones corresponden a créditos extraordinarios y 1,34 millones a suplementos de crédito. Entre las partidas más destacadas figura una aportación de 3,3 millones de euros para el convenio con la Junta en materia de empleo para el periodo 2026-2027.