Solana del Pino (Ciudad Real) albergará el próximo sábado una nueva edición de Los Sabores del Geoparque

Solana del Pino (Ciudad Real) acogerá el próximo 14 de marzo una nueva edición de Los Sabores del Geoparque, la propuesta de la Diputación para acercar a la ciudadanía la riqueza gastronómica, cultural y patrimonial del territorio integrado en los Volcanes de Calatrava.

Tras el éxito de su primera edición, la iniciativa continúa su recorrido para "poner en valor los productos de kilómetro cero, reforzar la identidad territorial y dinamizar la economía local a través de un formato divulgativo y participativo dirigido a todos los públicos".

El evento tendrá lugar en el Salón de Usos Múltiples (INJUVE) y ofrecerá una programación variada que combinará promoción agroalimentaria, actividades culturales y propuestas de ocio familiar.

Programación

La jornada arrancará a las 11.30 horas con la inauguración oficial, seguida de la apertura de estands con productores y empresas locales mostrando alimentos y elaboraciones vinculadas al carácter volcánico del territorio.

Además, se han previsto charlas-coloquio sobre productos de proximidad y sobre el Geoparque, propuestas divulgativas dirigidas a dar a conocer la singularidad geológica del entorno y su influencia en la calidad diferenciada de productos locales.

El programa se completará con cuentacuentos infantiles, espectáculos de magia y animación permanente, además de espacios de teatralización y una zona de experimentos volcánicos pensada para el público familiar.

Carácter itinerante

Sabores del Geoparque se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Proyecto Geoparque Volcanes de Calatrava Ciudad Real, integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

La feria mantiene su carácter itinerante, recorriendo distintos municipios del Geoparque para extender la promoción del territorio y consolidar una marca asociada a la excelencia gastronómica y a la singularidad del paisaje volcánico. Tras su paso por Solana del Pino, la iniciativa continuará su calendario el 28 de marzo en Almadén.

"Se trata de una apuesta por convertir los recursos naturales, culturales y productivos del Geoparque en motores de cohesión territorial, orgullo identitario y desarrollo económico sostenible", han expresado desde la Diputación.