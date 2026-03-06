Concluye la votación de los Presupuestos Participativos 2026 en Alcázar de San Juan con récord de implicación

La fase de votación de los Presupuestos Participativos 2026 de Alcázar de San Juan ha cerrado con un récord histórico de participación ciudadana, alcanzando los 976 votos, el doble que en la anterior edición, según ha informado la concejala de Participación Ciudadana, Cristina Perea.

La edil ha destacado que este aumento refleja la confianza de las vecinas y vecinos en esta herramienta para decidir directamente sobre las inversiones municipales. Esta actividad "fortalece la democracia local y genera una gestión más transparente", ha señalado.

El Proyecto de Ciudad ganador ha sido la renovación del mobiliario de la piscina cubierta, que ha recibido un total de 414 votos y contará con una inversión de 15.000 euros.

Cabe destacar que esta propuesta ha quedado en segunda posición en la convocatoria anterior, lo que demuestra, según Perea, que la perseverancia tiene premio. Muy cerca de resultar vencedora ha quedado la instalación de un marcador LED deportivo.

Inversiones por barrios

Además del Proyecto de Ciudad, cada uno de los siete barrios de la ciudad recibirá 10.000 euros para actuaciones de infraestructura y mejora del entorno. Los proyectos ganadores por barrios han sido:

El Arenal: Mejora de la accesibilidad en los pasos de peatones.

Cristo de Zalamea: Renovación del mobiliario urbano.

Goya: Ajardinamiento de la fuente en la Plaza Barataria.

Porvenir: Mejora de la accesibilidad de acerados.

Pradera: Instalación de mobiliario urbano.

Santa María: Instalación de pérgolas en la calle Josita Hernán.

El Santo: Mejora de la zona verde en la calle Pintor Isidro Parra.

La concejala Cristina Perea ha recordado que el compromiso municipal es absoluto y ha apuntado que "lo que se vota, se hace". Un ejemplo es la instalación de la Veleta de Isidro Parra, que era el proyecto más complejo del curso anterior y ya es una realidad".

Para concluir, Perea ha agradecido la implicación de los participantes y ha hecho un llamamiento a quienes aún no han usado el Portal de Participación Ciudadana "no vale solo con quejarse en el bar o entre vecinos; tenemos esta herramienta directa para decidir en qué gastar el presupuesto. Utilicémosla para seguir construyendo el futuro de Alcázar entre todos".