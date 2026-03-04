¿Quién es Rafael Torres? El "médico del vino" que factura 95 millones y preside la mayor cooperativa del mundo

El 5,2 % de todo el vino y mosto que se produce en España tiene nombre y apellidos: Rafael Torres Ugena, el "médico del vino" que ha construido en Tomelloso (Ciudad Real) la mayor cooperativa vitivinícola del mundo que lleva por nombre Virgen de las Viñas.

A sus 77 años, suma ya 25 años al frente de este gigante agrícola que cuenta con más de 3.000 socios, produce 215 millones de kilos de uva en sus más de 21.000 hectáreas de viñedo y factura 95 millones de euros al año.

Cifras que seguirán al alza tras su reciente alianza con Vinícola de Tomelloso que convierten a Virgen de las Viñas en la cooperativa del sector más grande del planeta. Torres no es un gestor al uso, su historia es la de un cirujano que ha dejado de salvar vidas para crear riqueza en su tierra.

Vista aérea de la cooperativa Virgen de las Viñas. Civitatis

Para entender la magnitud actual de su historia de éxito hay que remontarse al 19 de noviembre de 1961 cuando quince agricultores tomelloseros decidieron unir sus explotaciones debido a la escasa rentabilidad de sus pequeñas bodegas familiares. Aquellos pioneros, entre los que se hallaba Torres, no podían imaginar que su unión acabaría generando más de 100 empleos fijos.

Nacido en Tomelloso en 1948, Rafael gozó de una infancia acomodada y desde bien temprano forjó un vínculo con las ciencias de la salud. Se trasladó a Madrid para licenciarse en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense, especializándose posteriormente en Medicina de Familia.

Rafael Torres, presidente de la Cooperativa Virgen de las Viñas. O. Huertas

Durante décadas, Torres compaginó su labor en la consulta con el cooperativismo y no llegó a la presidencia hasta finales de los años 90. Su prestigio como médico de familia se tradujo en confianza por parte de los socios que veían en "Don Rafael" una necesidad de profesionalización en un momento de transición clave para el sector agrario manchego.

Desde su elección, impuso una metodología basada en el rigor presupuestario y la ambición tecnológica propias de una multinacional. Es un firme defensor de la concentración empresarial: "No solo pensamos en nosotros, pensamos también en los fusionados y tiene que haber ventajas para ambas partes", expresó el pasado lunes.

Si hay una fecha que define la influencia de su figura es la gala anual de los Premios Culturales Virgen de las Viñas que se celebran en el famoso Hotel Westin Palace de Madrid. Bajo su icónica cúpula, Torres reúne a la élite política, empresarial y cultural de España y reparte 150.000 en premios.

Rafael es un hombre de gustos refinados y perfil discreto. Siempre impecable en su traje gris y su mayor afición no es el poder, sino el arte y la lectura.

El mayor orgullo personal del presidente de Virgen de las Viñas no es su imperio del vino sino el Museo de Arte Contemporáneo Infanta Elena que ha levantado dentro de la propia bodega. Este espacio de 2.000 metros cuadrados que fue visitado por la propia Infanta es hoy todo un referente del arte nacional.

Quienes le conocen de cerca destacan su curiosidad inagotable. Es miembro del Instituto de Estudios Manchegos y un defensor a ultranza de la innovación constante.

Tras toda una vida, el "doctor" del vino parece que aún tiene muchas recetas de crecimiento para que Virgen de las Viñas siga exportando 800.000 litros al día por todo el mundo.