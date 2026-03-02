Arranca la segunda fase de la remodelación de la Avenida del Deporte en Alcázar de San Juan

La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, junto al concejal de Obras, Javier Ortega, ha visitado este el avance de las obras en la Avenida del Deporte, una de las actuaciones más ambiciosas llevadas a cabo desde el consistorio, para transformar una de las principales arterias del municipio con 3 millones de euros de fondos propios.

Rosa Melchor ha señalado que esta obra era "fundamental e imprescindible", comparando su necesidad con la ya ejecutada reforma del entorno de la Plaza de Toros: "Es la entrada natural para quienes vienen de la autovía o de la comarca, un lugar transitado por miles de vecinos que vienen a practicar deporte y que merecía una adecuación acorde al siglo XXI", ha apuntado en una declaraciones distribuidas por el Ayuntamiento.

Los 3 millones de inversión se dividen en dos fases: una primera de 1,3 destinada a infraestructuras hidráulicas y una segunda fase de 1,6 euros para la superficie. Melchor ha destacado que esta intervención es posible gracias a que las cuentas municipales están "sobradamente saneadas", permitiendo afrontar obras de gran calado con recursos propios.

La primera fase, ejecutada por Aguas de Alcázar, se ha centrado en un trabajo que no se ve a simple vista. Concretamente, han instalado un colector de aguas pluviales de grandes dimensiones para garantizar que la zona de la rotonda del flamenco y la entrada del mercadillo no vuelvan a sufrir inundaciones ante tormentas copiosas:

"Hemos renovado la salida de aguas fecales y pluviales para evitar las balsas de agua que se producían históricamente", ha explicado la alcaldesa.

Segunda fase

La segunda fase, iniciada recientemente por la empresa Intedhor, se centra en la transformación estética y funcional. El proyecto contempla aceras más amplias, un aumento significativo de la vegetación y la creación de un carril bici que conectará el ferial con la Avenida Pablo Iglesias.

Partiendo de la premisa de que "un bordillo o un columpio también generan sociedad", Melchor ha explicado que el nuevo diseño prioriza al peatón sobre el vehículo, creando un espacio mucho más amable para el paseo. Por su parte, José María Ropero, gerente de Intedhor, ha destacado el compromiso con la sostenibilidad de la obra, en la que se reciclan materiales y se cumple con los estándares de economía circular.

Aunque la obra completa está prevista que finalice en febrero de 2027, desde la empresa constructora aseguran que la avenida estará "totalmente operativa" para la Feria y Fiestas de Alcázar de San Juan, minimizando el impacto en el tráfico rodado. La alcaldesa ha pedido disculpas por las molestias inevitables de una obra de tal magnitud: “Estoy segura de que merecerá la pena la espera para disfrutar de una entrada a Alcázar que reciba a todo el mundo con los brazos abiertos”.