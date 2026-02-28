La Virgen de la Esperanza protagoniza el cartel oficial de la Semana Santa 2026 de Ciudad Real: "Es un testimonio de fe"

La Virgen de la Esperanza es la protagonista del cartel oficial anunciador de la Semana Santa 2026 de Ciudad Real, una obra realizada por la artista sevillana Nuria Barrera que ha sido presentada este sábado en el Antiguo Casino en un acto respaldado por representantes institucionales, cofrades y sociales de la capital.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha definido la creación como "un auténtico regalo para la ciudad", destacando la capacidad de la autora para plasmar el significado de la esperanza cuando recorre las calles ciudadrealeñas durante el Martes Santo.

Asimismo, ha subrayado que la composición integra elementos esenciales de la identidad local al unir la Hermandad de la Esperanza con la Catedral y la Virgen del Prado, patrona de la ciudad.

Presentación cartel Semana Santa 2026. Ayuntamiento Ciudad Real

El regidor ha recordado además que este año se cumple el 20 aniversario de la declaración de la Semana Santa de Ciudad Real como Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento que, según ha señalado, ha impulsado el crecimiento de la celebración en participación, organización y patrimonio.

Simbolismo

Por su parte, Nuria Barrera ha explicado que su obra pretende ser "un testimonio de fe" y una invitación a contemplar la Semana Santa a través del arte. La escena dirige la mirada hacia el paso de palio avanzando con solemnidad bajo una noche estrellada iluminada por la candelería, evocando el recogimiento y la emoción propios de la celebración.

En el cartel aparece también un nazareno en primer plano que marca el ritmo del cortejo y simboliza el contraste entre el bullicio y el silencio procesional. La artista introduce además un guiño simbólico con el perfil de Jesús de Medinaceli, reforzando el vínculo entre distintas corporaciones cofrades.

La paleta cromática, dominada por azules y amarillos que derivan en el verde —color de la esperanza—, se equilibra con tonos naranjas que aportan luminosidad a la escena. Sobre la composición emerge la Catedral, mientras se distingue la ventana donde se contempla durante todo el año la imagen de la Virgen del Prado, uniendo así la devoción cotidiana con la intensidad de la Semana Santa.

Presentación cartel Semana Santa 2026. Ayuntamiento Ciudad Real

El acto ha contado con la presencia de autoridades militares, cargos públicos y representantes de las hermandades de la capital, además del pregonero y numerosos cofrades. Uno de los momentos más emotivos fue la reaparición pública de Yolanda Gómez, presidenta de la Asociación de Cofradías, tras un delicado episodio de salud, recibiendo una prolongada ovación del público asistente.

Con la presentación de este cartel, Ciudad Real inicia oficialmente la cuenta atrás hacia la Semana Santa 2026, una celebración que volverá a llenar las calles de tradición, fe y patrimonio, bajo el mensaje central que transmite la obra: que, incluso en medio de la penitencia, siempre se abre paso la esperanza.