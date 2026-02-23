El PP de Ciudad Real exige a Page "ayudas urgentes" para los pueblos afectados por las inundaciones

El Partido Popular de Ciudad Real ha cargado este lunes contra la gestión del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras los daños ocasionados por el temporal en varios pueblos de la provincia, exigiendo la puesta en marcha de "ayudas urgentes" para los afectados.

El Comité de Dirección del PP provincial, presidido por Miguel Ángel Valverde, ha denunciado la "falta de activación de una línea de ayudas específica y del Fondo de Contingencia y de Imprevistos" para paliar los daños en infraestructuras, caminos rurales y bienes municipales.

Valverde ha recordado que la Diputación de Ciudad Real ha habilitado medidas de apoyo a los ayuntamientos pese a tener "recursos más limitados", mientras que otras comunidades autónomas como Andalucía han destinado más de 1.700 millones de euros para atender los efectos del temporal.

"Aquí, Page no ha hecho absolutamente nada", ha criticado el dirigente 'popular', que ha acusado al presidente autonómico de "priorizar su promoción personal en medios nacionales frente a la gestión efectiva de la crisis".

"Medidas reales y eficaces".

Por ello, lo ha instado a "implementar medidas reales y eficaces que ayuden a los castellanomanchegos".

"El tiempo de las declaraciones y de la promoción ha terminado. Es el momento de actuar y de estar al lado de los vecinos que lo están pasando mal por culpa del temporal", ha sentenciado, a la vez que ha reiterado el compromiso del PP de Ciudad Real con los municipios afectados y su disposición a colaborar para agilizar la llegada de ayudas.