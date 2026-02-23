Colapsa un puente del siglo XVI en Ciudad Real: "Ha desaparecido un elemento relevante del patrimonio histórico"

La consultora especializada en arqueología y patrimonio Oppida ha informado del colapso de parte del histórico puente de Arenas San Juan (Ciudad Real) para salvar el río Gigüela. Una infraestructura construida en 1583 que había sido incluida en la Lista Roja de Hispania Nostra ante su "grave estado de conservación".

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, "tras años de deterioro estructural", debido a que arrastraba "un proceso de degradación prolongado".

La consultora lamenta que la pérdida supone la desaparición de "un elemento relevante del patrimonio histórico y del paisaje cultural de la zona". Y el riesgo había sido advertido por expertos, debido a patologías estructurales acumuladas y a la ausencia de intervenciones de consolidación eficaces.

Historia del puente

Según detalla en su web la Lista Roja de Hispania Nostra, el puente y la calzada asociada fueron construidos bajo el reinado de Felipe II, por mandato real fechado el 18 de noviembre de 1582, a petición del Concejo de la villa. El documento original se conserva en el Archivo General de Palacio, en Madrid. Las trazas fueron diseñadas por los canteros Juan de Arribas y Juan de Gurgumandia 'el Mozo', junto a los albañiles daimieleños Diego Martín Tapiador y Diego López, mientras que la ejecución se adjudicó finalmente a los canteros Juan Díaz Galán, su hermano Francisco y Juan de Espinosa.

La obra se presupuestó en 1.500 ducados y se financió mediante la venta de la bellota de montes comunales durante varios años, ante la falta de recursos propios del concejo.

A lo largo de la historia, el puente ha sido objeto de varios intentos de intervención. En 1779, el arquitecto Joseph de Palacios San Martín proyectó su reconstrucción, aunque no llegó a ejecutarse. Luego, se acometió una restauración en 1883, diseñada por el arquitecto provincial Cirilo Vara y Soria.

El puente formó parte de la carretera que unía Daimiel con Puerto Lápice hasta la construcción de la CN-420 y conservaba seis arcos originales de sillería, con estribos y pretiles de mampostería y bóvedas de ladrillo.

Según Hispania Nostra, pese a figurar en el Catálogo de Bienes Protegidos del Plan de Ordenación Municipal, su estado era "lamentable". "Presentaba una gran grieta en la calzada, pérdida de sillares y alteraciones en su base de sustentación, agravadas por la extracción de piedras en distintas épocas", expresaba.