Herido un hombre de 55 años tras una agresión con arma blanca en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real)
El suceso ocurrió cerca de la medianoche en un domicilio de la calle Cristóbal Colón.
Un hombre de 55 años resultó herido por arma blanca este viernes en una vivienda de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) y fue evacuado al Hospital General Universitario de la capital.
El suceso ocurrió a las 23:22 horas en un domicilio de la calle Cristóbal Colón, según informaron a EFE fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.
Al lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital básico (SVB) que trasladó al herido al centro hospitalario, además de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.
El varón fue atendido en un primer momento en el centro salud de la localidad, pero las heridas tras la agresión precisaron atención hospitalaria.