Estos tres municipios de Ciudad Real acogen 'Los Sabores del Geoparque', que mezcla turismo geológico y gastronomía local

Carrión de Calatrava, Solana del Pino y Almadén serán escenario durante los meses de febrero y marzo de la iniciativa 'Los Sabores del Geoparque', promovida por la Diputación de Ciudad Real en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Geoparque Volcanes de Calatrava-Ciudad Real. Estas jornadas tienen el objetivo de promocionar el turismo geológico, dinamizar la economía local y poner en valor el producto agroalimentario de proximidad.

La propuesta forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, y persigue difundir los valores científicos, patrimoniales y turísticos del territorio volcánico de la provincia, al tiempo que refuerza la identidad gastronómica de los municipios implicados.

La primera cita tendrá lugar el 28 de febrero en el salón de usos múltiples municipal de Carrión de Calatrava. Desde las 11:00 hasta las 20:00 horas, el recinto acogerá estands de empresas productoras de la zona con degustación y venta de vino, queso, miel, encurtidos, aceite y dulces.

Cartel de la jornada 'Los Sabores del Geoparque'. Diputación Ciudad Real

Durante toda la jornada habrá teatralización y un estand permanente de experimentos volcánicos coordinado por el comité científico del Geoparque.

Producto de la zona

A las 12:00 horas se celebrará una charla-coloquio sobre productos de kilómetro cero impartida por el Grupo Montes Norte en el edificio del Torreón, con entrada libre hasta completar aforo. Posteriormente, se organizará una visita guiada a las Bodegas Naranjo, que incluirá cata maridada final y contará con 35 plazas, previa inscripción en el teléfono 666 54 00 31.

La programación se completará por la tarde con un cuentacuentos infantil, una charla divulgativa sobre el valor geológico del territorio y la actuación musical del grupo 'Despacito y a Compás'.

El 14 de marzo, la iniciativa se trasladará al salón de usos múltiples (IJUVE) de Solana del Pino. Tras la inauguración, de 11:30 a 20:00 horas se podrán visitar los estands de productores locales, con especial protagonismo de embutidos, productos de panadería y pastelería tradicional, aceite y miel.

La jornada incluirá una charla sobre productos de proximidad, un cuentacuentos infantil, una conferencia divulgativa del comité científico y un espectáculo de magia a cargo del ilusionista provincial Carlos Rubio, además de teatralización y experimentos volcánicos durante todo el día.

Compromiso local

El ciclo concluirá el 28 de marzo en el mercado municipal de Almadén. Tras la inauguración oficial a las 11:00 horas y hasta las 20:00 horas, se celebrará la feria agroalimentaria con degustaciones y venta de productos del territorio.

A las 12:00 horas tendrá lugar la charla-coloquio sobre productos de kilómetro cero y, a las 13:00 horas, una visita a una quesería local con degustación final, limitada a 40 plazas y con inscripción previa en el mismo número de teléfono. Por la tarde, se desarrollarán actividades infantiles, divulgativas y un espectáculo de magia como cierre.

Con 'Los Sabores del Geoparque', la Diputación de Ciudad Real refuerza su compromiso con la promoción del producto local, la educación ambiental y la consolidación del Geoparque como destino de referencia en turismo sostenible y gastronómico, integrando ciencia, cultura y desarrollo económico en una propuesta abierta a todos los públicos.