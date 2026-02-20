El concurso de vinos '1000 No se Equivocan' en Alcázar de San Juan volverá a reunir a mil catadores: todos los detalles

El XV Concurso Regional de Vinos Tierra del Quijote, '1000 No se Equivocan', regresará el 21 de marzo de 2026 al Pabellón Vicente Paniagua de Alcázar de San Juan, donde un millar de catadores ejercerán como jurado popular a partir de las 12:00 horas.

Los participantes, organizados en grupos de hasta diez personas, degustarán y puntuarán las seis categorías de vino establecidas, consolidando la cita como uno de los principales escaparates del potencial vitivinícola regional.

La concejala de Promoción de la Cultura del Vino, Bárbara Sánchez-Mateos, ha explicado los aspectos organizativos y novedades de esta edición, subrayando que el concurso no solo reconoce la excelencia de las bodegas, sino que también proyecta la imagen de Alcázar de San Juan como referente en la promoción del sector.

Cartel del XV Concurso Regional de Vinos Tierra del Quijote. Ayuntamiento Alcázar de San Juan

Sánchez-Mateos ha destacado además el carácter social del evento, que acerca el mundo del vino a un gran número de colectivos y contribuye a romper estereotipos, mostrando que disfrutar del vino no está reservado solo a especialistas.

Inscripción para catadores

El plazo de inscripción para catadores se abrirá el 23 de febrero y permanecerá activo hasta el 8 de marzo a través de la web del concurso, con un sorteo de plazas el 10 de marzo debido a la alta demanda.

Para garantizar el correcto desarrollo del evento, los inscritos deberán formar parte del grupo registrado. Por su parte, las bodegas podrán inscribirse hasta el 16 de marzo, con la oportunidad de que sus vinos sean evaluados por 1.000 personas que actuarán como jurado popular y potenciales consumidores.

Entre las novedades de esta edición, se ha establecido que no se permitirá abandonar el recinto con los catavinos utilizados durante la cata, aunque se entregará uno como obsequio institucional. Asimismo, se recuerda que no se permitirá la entrada de menores al Pabellón durante la celebración del concurso.

De manera paralela, el Ayuntamiento ha preparado actividades complementarias abiertas a la ciudadanía, como el Gachas Fest organizado por Bodegas La Unión, así como otras iniciativas de promoción cultural y turística que se anunciarán próximamente.

Sánchez-Mateos ha agradecido la colaboración de las bodegas participantes, la Denominación de Origen La Mancha, ASECEM, y los cuerpos de seguridad –Protección Civil, Policía Local y Policía Nacional– confiando en que la ciudad viva un fin de semana "provechoso" y estrechamente vinculado al vino y al turismo.