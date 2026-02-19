El AOVE 'Algaraba' renueva como patrocinador de las carreras 'Asociación Española Contra el Cáncer en Marcha' de Ciudad Real

La Asociación Española contra el Cáncer en Ciudad Real y el Grupo Oleo Vidabol de Castilla-La Mancha han renovado hoy el acuerdo por el que la marca ‘Algaraba’, Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico procedente de olivos manchegos milenarios y centenarios, patrocinará un año más el programa provincial de carreras "Asociación Española contra el cáncer En Marcha" durante 2026.

Este convenio, suscrito Julio Barrera Rivas, director Territorial de la Zona Centro de la Asociación Española Contra el Cáncer, y el presidente de la sociedad Grupo Oleo Vidabol, Jesús Julián Casanova Fernández-Bravo, pone de manifiesto la estrecha colaboración entre ambas entidades por sexto año consecutivo.

Julio Barrera agradeció al grupo VIDABOL que mantenga su patrocinio a las carreras "Asociación Española Contra el Cáncer En Marcha", que "son referente en España"

"Anualmente, se organizan unas 40 marchas en los pueblos y ciudades de la provincia de Ciudad Real en las que, en conjunto, se superan los 20.000 participantes. Se trata de unas jornadas lúdico-deportivas y no competitivas, que también se realizan en otros puntos de la geografía nacional, cuyos fondos obtenidos se destinan íntegramente a programas de apoyo integral a personas con cáncer y sus familias, así como a acciones de prevención y a promocionar hábitos de vida saludable, financiar investigación, siendo la Asociación la entidad privada que más fondos destina en España a ese fin, habiéndose adjudicado en 2025, un total de 40 millones de euros a 282 ayudas, lo que supone una inversión total de 140 millones de euros distribuidos en 792 proyectos a 3.000 investigadores", ha expresado

Jesús Julián Casanova afirmó que para Vidabol "es un honor que la AECC cuente con nosotros para poner nuestro granito de arena en luchar contra el cáncer, es un orgullo para nosotros, como grupo de cooperativas de Castilla-La Mancha que somos, dedicadas a dar valor a este ‘oro verde’ que es el aceite de oliva virgen extra, y que apostamos por los mismos valores, como son la salud, la dieta mediterránea, los hábitos de vida saludable y apoyamos el deporte, con el patrocinio también del Club Balonmano Bolaños femenino, que juega en División de Honor Oro Femenina, y con esta Asociación, con la que, si podemos, estaremos toda la vida".

Sobre la Asociación Española Contra el Cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde hace 70 años. El cáncer no solo afecta a quien lo padece, sino que impacta en su familia, su entorno y en toda la sociedad. Afrontarlo exige una respuesta colectiva basada en el compromiso, la acción sostenida y la investigación centrada en las personas. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, detectar áreas de mejora y poner en marcha un proceso de transformación social que permita corregirlas.

En su ADN está estar al lado de las personas por lo que su trabajo también se orienta a ayudarlas a prevenir el cáncer; estar con ellas y sus familias durante todo el proceso de la enfermedad, si se lo diagnostican; y mejorar su futuro con el impulso a la investigación oncológica. En este sentido, a través de su Fundación Científica, la Asociación aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer, financiando por concurso público programas de investigación científica oncológica de calidad. La Asociación impulsa la mayor red de investigación en cáncer en España con más de 3.000 investigadores, distribuidos en 160 centros de investigación en 38 provincias. Hoy en día, es la entidad social y privada que más fondos destina a investigar el cáncer: 157 millones de euros en 792 proyectos.

La Asociación integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Estructurada en 52 Sedes Provinciales, y presente en más de 2.000 localidades españolas, cuenta con más de 35.000 personas voluntarias, más de 728.000 socios y 1.261 profesionales.

Durante el 2025, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a más de 86.000 personas con sus servicios de atención profesionalizada. En la Asociación Española Contra el Cáncer ponemos a servicio de los enfermos de cáncer y de sus familiares el teléfono gratuito 900 100 036 disponible las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. Si necesitas apoyo, tienes dudas o quieres hacer una consulta, llámanos y te daremos el apoyo que necesitas.

Sobre Grupo Oleo Vidabol

Oleo Vidabol agrupa siete cooperativas repartidas en cuatro provincias: El Progreso (Villarrubia de los Ojos), Oleovinícola Campo de Calatrava (Bolaños) y Los Pozos (Daimiel), en Ciudad Real; Alta Alcarria (Valdeolivas), en Cuenca y con socios también de Guadalajara; y tres entidades de Toledo: San Esteban (Bargas); Nuestra Señora de Ronda (El Carpio del Tajo) y Santa Ana (Villanueva de Bogas.

En conjunto, suman cerca de 3.800 socios y comercializan más de 4,5 millones de kilos de aceite de oliva virgen extra al año, gran parte acogidos a tres marcas de calidad: DOP Aceite Montes de Toledo, DOP Aceite Campo de Calatrava y DOP Aceite de la Alcarria.

Esta sociedad cooperativa comercializa sus AOVEs gourmets del grupo, "Algaraba Milenario" y "Algaraba Centenario", productos ecológicos exclusivos procedentes de olivos milenarios y centenarios. Ambos AOVEs se pueden adquirir a través de la web www.vidabol.es y en las tiendas de las cooperativas integrantes.