Desalojan una pedanía de El Robledo por el empeoramiento de la situación debido a los desembalses y lluvias

Operarios municipales trabajando en la construcción de diques durante la noche del martes al miércoles.

La crecida del río Bullaque ha obligado a desalojar la pedanía de Las Islas, en el término municipal de El Robledo, mientras varios municipios de la provincia de Ciudad Real mantienen la alerta ante el empeoramiento de la situación tras días de lluvias persistentes y los desembalses en embalses como el de la Torre de Abraham.

El alcalde de El Robledo, Gustavo Ormeño, ha explicado que el Bullaque se encuentra desbordado y que el agua ha alcanzado niveles muy elevados, lo que ha hecho necesario construir diques y sistemas de contención para frenar su avance.

Como medida preventiva, una veintena de vecinos de Las Islas han sido trasladados a viviendas de familiares. Además, en la localidad de El Robledo varios vecinos han tapiado las puertas de sus viviendas mientras.

La situación ha movilizado a todos los recursos municipales, incluidos efectivos de la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam), además de maquinaria local y equipos de albañiles que trabajan desde ayer por la tarde y durante la noche para tratar de frenar el avance del agua y minimizar los daños.

Ormeño ha señalado que la situación sigue siendo complicada y que la preocupación se mantiene aunque el agua no ha llegado al casco urbano gracias a las actuaciones de contención realizadas en las últimas horas.

En la EATIM de El Torno, cercana a El Robledo, el Ayuntamiento ha emitido un bando alertando del empeoramiento de la situación de los cauces y arroyos, y recomienda extremar las precauciones al circular por carreteras y caminos, así como evitar desplazamientos innecesarios.

Impacto en Malagón

La situación también es especialmente compleja en Malagón, donde el municipio está rodeado por tres cursos de agua: el río Bañuelos y los arroyos Laguna y Cambrón, este último atravesando el casco urbano.

Según el alcalde, Adrián Fernández, se han levantado diques provisionales para proteger viviendas y minimizar daños.

Fernández ha detallado que numerosos caminos han quedado anegados o directamente destruidos, afectando además a explotaciones agrícolas, principalmente cultivos de cereal y pastos, así como a infraestructuras rurales.

Según sus estimaciones, más de 300 kilómetros de caminos presentan daños graves, cuya reparación requeriría una inversión millonaria.

El alcalde ha advertido de que el embalse de Gasset ya no puede retener más agua, lo que incrementa el caudal del río Bañuelos y agrava la situación en Malagón, El Robledo y Fernán Caballero, mientras no se produzca un alivio completo de los niveles de los embalses.