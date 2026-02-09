Daimiel da comienzo a su carnaval con la proclamación de Manoli Ruiz de Pascual como Máscara Guarrona 2026

El Teatro Ayala de Daimiel se ha convertido este domingo en el epicentro del carnaval con la proclamación oficial de Manoli Ruiz de Pascual García Moreno como Máscara Guarrona 2026, en un acto multitudinario, festivo y cargado de emoción que volvió a marcar el inicio simbólico del carnaval daimieleño.

El evento comenzó a las 12:00 horas y estuvo conducido por Jesús Camacho, quien, disfrazado para la ocasión, ejerció de maestro de ceremonias y animador, guiando al público por una gala en la que mezclaron humor, tradición y reconocimientos.

Entre los asistentes se encontraban el alcalde de Daimiel, Leopoldo Sierra, la concejal de Festejos, Alicia Loro, miembros de la Corporación Municipal y representantes de asociaciones, peñas, comparsas y chirigotas locales.

Proclamación Mascara Guarrona 2026. Ayuntamiento de Daimiel

El teatro, repleto de disfraces y color, respiraba el ambiente festivo que caracteriza a este acto tan esperado.

Labor carnavalera

Durante la presentación, Camacho recordó la importancia de la figura de la Máscara Guarrona, símbolo esencial del carnaval daimieleño desde hace décadas, y subrayó que fue en 1998 cuando el Ayuntamiento instituyó oficialmente este reconocimiento para homenajear cada año a una persona especialmente vinculada a la fiesta.

Antes de la proclamación, se entregaron los premios 'Amigos del Carnaval', destinados a reconocer la labor, muchas veces discreta pero fundamental, de quienes contribuyen a engrandecer esta celebración.

El escenario acogió también la presentación de algunos de los nuevos trajes que lucirán las asociaciones y peñas en el gran desfile del próximo domingo. Amigos del Arte mostró su propuesta 'Jaque Mate', inspirada en el ajedrez, mientras que la Peña El Cencerro sorprendió con 'Misterios del Mar Profundo', una fantasía marina llena de color y creatividad. Los premios fueron entregados por el alcalde y la concejal de Festejos.

Proclamación Máscara Guarrona 2026. Ayuntamiento de Daimiel

El momento más esperado llegó con la espectacular entrada de la Máscara Guarrona 2026, que simuló un enfrentamiento entre moros y cristianos.

Manoli Ruiz de Pascual apareció subida en un trono portado por parte de su séquito, en una cuidada puesta en escena que levantó los aplausos del público.

Uno de los instantes más emotivos se vivió cuando sus hijos, Alba y Santiago, subieron al escenario para dedicarle palabras de cariño y agradecimiento, recordando cómo les inculcó desde pequeños el amor por el carnaval y por una tradición tan arraigada en Daimiel.

El alcalde impuso a Manoli Ruiz el medallón acreditativo, mientras que la Máscara Guarrona 2025, Manuel Molina Sánchez de Pablo, le entregó el bastón, al que la concejal de Festejos colocó la cinta oficial.

Apoyo incondicional

El reconocimiento se completó con la entrega de un cuadro conmemorativo. El escenario se llenó entonces de historia viva del carnaval, con la presencia de todas las Máscaras Guarronas desde 1998 hasta la actualidad, recordando también a aquellas ya fallecidas.

En su intervención, la nueva Máscara Guarrona hizo un recorrido por una vida ligada al carnaval, desde su infancia hasta el orgullo de ocupar hoy este lugar.

Agradeció el apoyo de su vida y de todas las personas que la han acompañado a lo largo de los años, compartió anécdotas y destacó la ilusión que le produce ver a tanta gente joven disfrutando de la fiesta.

El acto lo cerró el alcalde de Daimiel, que agradeció la implicación de todas las personas que hacen posible mantener viva una tradición tan querida y destacó la pasión y el compromiso de la nueva representante.

La celebración continuó posteriormente en la Plaza de España, donde la Asociación Pastores de Belén y la Asociación Española Contra el Cáncer de Daimiel organizaron unas migas solidarias a beneficio de esta última.

Además, la Concejalía de Infancia impulsó un bingo carnavalero dirigido a las familias, prolongando el ambiente festivo durante toda la jornada.