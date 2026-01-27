Ciudad Real activa el II Plan de Vivienda Joven con 12 pisos protegidos desde 108.000 euros: todos los detalles

Gerente de la EMUSER ha explicado los detalles de este nuevo Plan de Vivienda. Ayuntamiento de Ciudad Real

La Empresa Municipal de Servicios de Ciudad Real (Emuser) ha puesto en marcha el II Plan Municipal de Vivienda para Jóvenes, una iniciativa que permitirá sacar al mercado 12 viviendas de protección oficial en la capital, con precios entre 108.000 y 118.000 euros, destinadas a menores de 35 años.

Las viviendas están ubicadas en la calle Cantábrico números 5, 7 y 9 y, del total ofertado, once cuentan con dos dormitorios y están reservadas a jóvenes menores de 35 años, mientras que una vivienda de tres dormitorios se destinará a personas de mayor edad. A los precios de venta habrá que añadir el 4 % de IVA.

El gerente de Emuser, Miguel Ángel Poveda, ha explicado que este segundo plan supone "una buena oportunidad" para los jóvenes, ya que las viviendas mantienen el mismo precio con el que salieron inicialmente al mercado en la promoción de 2013, desarrollada entonces por la Emusvi.

Según ha señalado, la experiencia del primer plan ha demostrado que la demanda se concentra mayoritariamente en menores de 35 años, motivo por el que esta nueva edición se ha orientado especialmente a este segmento de población.

Inscripciones

De hecho, Poveda ha detallado que alrededor de 100 personas ya se han inscrito en el plan, de las cuales 83 son menores de 35 años.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 27 de febrero y podrá realizarse de forma presencial en las oficinas de Emuser, situadas en la Plaza del Escultor Joaquín García Donaire, o a través del correo electrónico info@emuser.es.

Para optar a una de las viviendas, los interesados deberán estar previamente inscritos como demandantes de vivienda en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Una vez cerrado el plazo, Emuser publicará el listado definido de solicitantes y convocará una jornada de puertas abiertas para que los inscritos puedan conocer las viviendas.

Cartel de vivienda de Ciudad Real. Ayuntamiento de Ciudad Real

Posteriormente, se celebrará un sorteo público ante notario que establecerá el orden de adjudicación.

Durante su comparecencia, el gerente de Emuser también ha hecho balance de las políticas municipales de vivienda desarrolladas en los últimos 20 años, destacando que esta materia ha sido una "preocupación constante de los gobiernos del Partido Popular".

Gestión anterior

En este sentido, ha recordado que desde la creación de la Emusvi en 2005 se llegaron a adjudicar 998 viviendas correspondientes a 14 promociones públicas.

Asimismo, Poveda ha criticado la gestión del anterior gobierno municipal del PSOE, asegurando que durante sus ocho años al frente del Ayuntamiento mantuvieron cerradas 12 viviendas que no se sacaron al mercado y que "no ofrecieron a nadie".

Además, ha señalado que una promoción de 26 viviendas en la calle Alonso Céspedes de Gruzmán fue vendida a un promotor privado cuando aún estaba pendiente de finalizar.