La Bonoloto deja un premio de más de 48.000 euros en un pueblo de Ciudad Real

La administración de Porzuna (Ciudad Real) que ha vendido el boleto premiado.

La fortuna ha vuelto a sonreír a la provincia de Ciudad Real. El sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes ha dejado en Porzuna un total de 48.396 euros, gracias a un boleto premiado de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario).

Según ha informado este sábado la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, el boleto ganador ha sido sellado en la administración número 1 de Porzuna y forma parte del reducido grupo de cinco premios repartidos en toda España en esta categoría.

Los otros cuatro boletos afortunados han sido validados en Barcelona, Córdoba, Málaga y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

En esta ocasión, el sorteo ha quedado desierto en primera categoría, al no registrarse ningún boleto con los seis aciertos.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 14, 44, 10, 11, 17 y 26, con el 35 como complementario y el 6 como reintegro.