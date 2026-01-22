El Geoparque Volcanes de Calatrava-Ciudad Real aterriza con nueva imagen en Fitur bajo el lema 'Pon un volcán en tu vida'

El Geoparque Volcanes de Calatrava-Ciudad Real ha presentado este jueves en Fitur 2026 su nueva identidad corporativa y su renovada estrategia de comunicación, que se articula bajo el lema 'Pon un volcán en tu vida'.

La iniciativa, impulsada por la Diputación Provincial de Ciudad Real, marca una nueva etapa en la consolidación del Geoparque como modelo de desarrollo territorial y promoción turística sostenible.

El acto ha contado con la participación de la vicepresidenta del Área de Impulso Económico y Territorial y Reto Demográfico de la Diputación, Sonia González; la portavoz del equipo de Gobierno, Rocío Zarco; y la diseñadora Reyes Ávila, responsable del desarrollo de la nueva identidad corporativa.

La presentación ha tenido lugar en el estand de la Red Española de Geoparques de la UNESCO, de la que forman parte actualmente 18 geoparques.

Herramienta real

Durante su intervención, Sonia González ha subrayado que esta nueva imagen supone mucho más que un cambio visual. "No se trata solo de un nuevo logotipo, sino de toda una estrategia de comunicación que se apoya en herramientas innovadoras y sostenibles y que empieza a materializarse aquí, en Fitur", ha afirmado.

La vicepresidenta ha destacado que el Geoparque es "una herramienta real de desarrollo para nuestro territorio y para nuestra provincia".

Entre los principales recursos presentados figura un vídeo promocional realizado íntegramente con inteligencia artificial, que apuesta por las nuevas tecnologías como aliadas en la promoción turística y territorial.

Además, se han dado a conocer folletos informativos digitales, materiales de merchandising institucional y otros soportes de comunicación pensados para su uso por los 40 municipios que integran el Geoparque y por los centros de interpretación.

González ha remarcado que el Geoparque Volcanes de Calatrava va más allá de su singular paisaje volcánico.

"Hablamos también de cultura, patrimonio, historia, identidad y desarrollo económico sostenible", ha señalado, recordando que este espacio abarca más de 4.000 kilómetros cuadrados y cuenta con la implicación de varios Grupos de Desarrollo Rural, lo que lo convierte en un eje estratégico para la cohesión territorial, la creación de empleo y la fijación de población en el medio rural.

Por su parte, Reyes Ávila ha explicado que la presentación en Fitur constituye la primera acción de comunicación asociada a la nueva identidad corporativa, diseñada para responder a tres objetivos principales.

Parque geoturístico

El primero, dotar al Geoparque de un sistema de identidad "ordenado y coherente", plasmado en un Manual de Identidad Corporativa que regula los usos de la marca y la convierte en una herramienta estratégica más allá de un simple logotipo.

En segundo lugar, la nueva identidad refuerza un proceso ya consolidado, “pasando de un proyecto inicial a un modelo de liderazgo, eficiencia, sostenibilidad y compromiso con el territorio”, orientado al mercado y sensible a las necesidades socioeconómicas locales.

Presentación en Fitur 2026. Diputación Ciudad Real

Por último, Ávila ha destacado la importancia de generar complicidad con el territorio, utilizando colores y elementos simbólicos que conectan con la realidad volcánica y cultural de Calatrava y permiten que la ciudadanía se identifique con la marca y actúe como su principal embajadora.

La propuesta incluye, además del Manual de Identidad Corporativa, un mapa geoturístico que integra geositios, elementos patrimoniales, culturales y turísticos, así como materiales digitales accesibles mediante código QR.

La estrategia comunicativa se coordinará también con el lanzamiento de 30 rutas gratuitas visitables, que permitirán acercar el patrimonio volcánico a todos los públicos.