Jugarama abre sus puertas en Ciudad Real con más días y más espacio: "Es la feria de Navidad más importante de la región"

Jugarama, "la feria de Navidad más importante de Castilla-La Mancha", ha abierto sus puertas este sábado en las instalaciones de IFEDI de Ciudad Real. Un espacio que se ha inaugurado en un acto que ha contado con la actuación de los alumnos de la escuela de música Musicaula.

La feria se mantendrá abierta hasta el próximo 4 de enero y la edición cuenta con importantes novedades como la ampliación de los días de apertura y del espacio, con un nuevo pabellón en la zona de atracciones donde se ha ubicado la pista de patinaje sobre hielo.

Además, otro pabellón cuenta con un circuito de karts eléctricos para niños de entre 8 y 14 años.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha asegurado que estas instalaciones son propiedad de toda la provincia, por lo que "lo deseable es llenarlas de contenido para que sean aprovechadas de la mejor manera posible".

"Jugarama no es una actividad dirigida solo a los habitantes de la capital, ya que por aquí pasarán ciudadanos, niños y niñas de toda la provincia", ha asegurado.

"Disfrutar en familia"

Por su parte, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha mostrado su agradecimiento a la Diputación por la cesión de las instalaciones para la celebración de Jugarama.

"Esta era una idea que teníamos desde el Ayuntamiento de Ciudad Real desde el principio. Que una instalación tan magnífica como esta, y en unas fechas como la Navidad en las que no hay ferias ni congresos, se llenara de contenido", ha expresado.

De su lado, el concejal de Juventud e Infancia del Ayuntamiento, Pau Beltrán, ha asegurado que el objetivo principal es "el disfrute de toda la familia y esa ilusión que tienen tanto los niños como los padres de poder estar en un entorno seguro, divertido y feliz".

"Que todo el mundo saque ese lado de la infancia y que vengan hasta aquí a disfrutar de Jugarama", ha sentenciado el edil.