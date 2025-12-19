Ciudad Real presenta un presupuesto "récord" de 103 millones: el alcalde buscará apoyos para su aprobación

El Ayuntamiento de Ciudad Real tendrá "un presupuesto récord" el próximo año 2026, alcanzando los 103 millones de euros. Una cuantía que contempla "importantes inversiones" como la finalización del fallido teatro-auditorio de la Avenida Tablas de Daimiel, que contará con casi un millón.

Así ha informado el concejal de Hacienda y portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, después de que la Junta Local de Gobierno haya dado luz verde al proyecto. Ahora, el Partido Popular deberá buscar apoyos de otros grupos políticos para sacarlos adelante, ya que gobierna en minoría tras la ruptura del pacto con Vox.

Arroyo ha asegurado que las cuentas "marcan un punto de inflexión para la ciudad al superar por primera vez la barrera de los 100 millones de euros", lo que "permitirá hacer más y aumentar la capacidad de mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de los vecinos".

Además, ha puesto en valor que las cuentas experimentan un incremento del 34 % con respecto al último presupuesto del anterior equipo de Gobierno de PSOE y Ciudadanos.

Por partidas

En el apartado de gastos, el presupuesto refuerza de manera destacada el capítulo 1, correspondiente a personal, con un incremento de dos millones de euros (+6 %). Además, el capítulo 4 de transferencias corrientes aumenta en un millón, que se destinará a los organismos autónomos municipales, como el Patronato Municipal de Deportes, el Impefe y el Patronato de Personas con Discapacidad.

De hecho, el Impefe será uno de los grandes beneficiados, con un incremento presupuestario del 116 % para la promoción de suelo industrial, el apoyo al pequeño comercio y el fomento del emprendimiento.

Otro de los ejes principales será el capítulo 6 de inversiones, que alcanza los 10 millones de euros, "la cifra más alta de la historia del Ayuntamiento".

Y entre las actuaciones previstas destaca el Plan de Accesibilidad, que contará con 1,5 millones para pavimentación, asfaltado y acerado en distintos barrios de la ciudad. En este apartado, Arroyo ha puesto el foco en "una de las infraestructuras más representativas cuyas obras llevan paralizadas más de 15 años, que tendrá un millón: el teatro auditorio de la Avenida Tablas de Daimiel".

'Ciudad Real es lo primero'

El presupuesto se ha articulado bajo el lema 'Ciudad Real es lo primero', que se define como "una forma de gobernar centrada en las personas, la seguridad y la limpieza".

Por ello, estas dos últimas áreas concentrarán 14 millones de euros, con incrementos significativos en Policía Local, un 12,3 % hasta 9,1 millones; Protección Civil, un 72 % hasta 293.000 euros; Movilidad, un 64,3 % hasta 1,1 millones; y Limpieza, un 41,7 % hasta 5,4 millones.

Por otro lado, por primera vez, se desarrollará un programa de Soledad no Deseada y un programa de apoyo a la maternidad en Servicios Sociales. Y se incluirá una partida para la climatización de colegios de la ciudad y otra para la rehabilitación del patio del colegio Cruz Prado.

El documento también refuerza la vida en los barrios, con inversiones en distintos puntos de la ciudad como mejoras en iluminación, equipamientos deportivos, la rehabilitación parcial de los silos de la carretera de Valdepeñas o el parque de la calle Ángel.

Por último, en materia de participación, se reservarán 400.000 euros para proyectos propuestos y votados por los vecinos, en "una apuesta por situar a la ciudadanía en el centro de las decisiones".

El alcalde busca acuerdos

Tras la presentación, ahora se abrirá un plazo de 10 días para la presentación de enmiendas, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita su aprobación definitiva, previsiblemente en enero.

Ahora, el alcalde, Francisco Cañizares, tendrá que buscar el respaldo del resto de grupos municipales para sacar adelante unas cuentas "transformadoras, participativas y responsables".

El pleno del Ayuntamiento está integrado por 25 concejales, de los que 11 corresponden al PP. Es por ello que necesita dos votos a favor más, que podría encontrar en la concejala de Ciudadanos y en el concejal no adscrito que renunció a formar parte de Vox.