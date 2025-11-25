El presupuesto de Alcázar de San Juan superará los 48 millones de euros: el 71 % irá a servicios públicos

Rosa Melchor, alcaldesa de Alcázar de San Juan, en la presentación del presupuesto para 2026.

El equipo de Gobierno de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) llevará al pleno ordinario de noviembre un proyecto de presupuesto municipal que superará los 48 millones de euros y destinará el 71 % de esta cuantía a servicios públicos.

Así lo ha subrayado la alcaldesa, Rosa Melchor, en una rueda de prensa y ha apuntado que, como en los últimos diez años, presentarán las cuentas "en tiempo y forma" para que puedan ser aprobadas antes de finalizar el año y entren en vigor el 1 de enero.

El presupuesto consolidado incluye las cuentas del Ayuntamiento (37.751.343,66 euros), el Patronato Municipal de Cultura (2.471.410 euros), el Instituto Municipal de Deportes (2.160.280,08 euros), Viveros Abedul (523.476,56 euros) y Aguas de Alcázar (5.875.000 euros).

Melchor ha destacado que el presupuesto refleja la "estabilidad económica, la buena gestión y la prioridad absoluta por el mantenimiento de los servicios públicos", con ese 71% del gasto que irá a parar a personal y gastos corrientes, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Según ha explicado, esto garantiza "el funcionamiento de todos los servicios" que presta el Ayuntamiento en "materia social, cultural, deportiva y de mantenimiento urbano", así como la "atención a una extensa red de infraestructuras" compuesta por más de 500 calles, zonas verdes y parques infantiles.

"Los números no mienten: Alcázar es un Ayuntamiento saneado, que destina casi todos sus recursos directamente a las personas", ha reivindicado Pastor.

Entre los ejemplos de "gestión eficaz", ha mencionado que el gasto en intereses bancarios derivados de préstamos supone únicamente el 0,49% del presupuesto anual, que junto con el porcentaje destinado a amortización de capital, un 4,17%, no alcanza ni un 5% del presupuesto

La alcaldesa, también ha señalado el notable descenso del gasto en alumbrado público, que en 2026 contará con una partida de 915.000 euros, muy inferior a los más de 1,5 millones presupuestados en 2022, gracias principalmente a la renovación del 80% de las luminarias mediante tecnología LED realizada hace 3 años con fondos europeos.

No en vano, a pesar de la partida presupuestaria presentada, la alcaldesa ha desvelado que la factura energética del año 2024, la más reciente, ascendió únicamente a 568.000 euros.

Entre los gastos más relevantes del capítulo 2, la alcaldesa ha subrayado el esfuerzo municipal en políticas sociales. La ayuda a domicilio, que atiende a cientos de mayores alcazareños, contará con una inversión anual de 2.196.903,20 euros, de los cuales las personas usuarias solo aportan el 6,86%:

"Ahí van los impuestos: a las casas de nuestros mayores, a su bienestar, y a asegurar para el futuro un servicio que todos necesitaremos algún día", ha afirmado Melchor.

Tres grandes inversiones

La alcaldesa ha anunciado que es "motivo de orgullo" que el Ayuntamiento tenga la capacidad de afrontar en 2026 tres grandes inversiones financiadas íntegramente con recursos propios.

Se trata de las obras de Cine-Teatro Crisfel, con un presupuesto de 2,26 millones de euros, la tercera fase de la rehabilitación del Convento de Santa Clara, con 702.000 euros y la reforma integral de la Avenida del Deporte, con 613.252,95 euros, actualmente en ejecución.

A estas actuaciones se suma la ampliación del nuevo Museo Municipal, financiado al 100% con fondos europeos y cuya finalización está prevista para el verano del próximo año.

En cuanto a la presión fiscal que soportan los alcazareños y alcazareñas, Melchor ha afirmado que los impuestos, tasas y precios públicos "se encuentran congelados desde hace diez años" y aun así el Ayuntamiento ha logrado aumentar ligeramente los ingresos gracias al crecimiento urbano y a nuevas construcciones.

"Los habitantes de Alcázar aportan menos del 50% del coste real de los servicios que reciben, y ese equilibrio demuestra que la gestión municipal funciona", ha presumido.

Por último, la alcaldesa ha señalado que la ciudad se encuentra a punto de alcanzar los 33.000 habitantes, que sería "la cifra más alta de nuestra historia", un dato que ha interpretado como prueba del crecimiento, dinamismo y capacidad de atracción de la ciudad.