El restaurante de Ciudad Real que sirve un cocido completo hecho a la leña: se cocina 7 horas y cuesta solo 14 €

¿Hay algo mejor en la temporada de frío que entrar en calor y reponer energía con un buen cocido? En la bonita comarca de La Mancha hay un rincón gastronómico que ha conquistado a los amantes de la cuchara. Se trata del restaurante Maxó, un establecimiento situado en la calle Paloma de Pedro Muñoz (Ciudad Real) que destaca por su cocina casera elaborada a la leña.

Detrás de cada plato está el buen hacer de David, que aparte de ser un cocinero apasionado de su oficio, dirige el negocio con una cercanía y alegría que conquistan a los comensales.

La especialidad de la casa es el cocido manchego artesano elaborado en una olla de barro con mimo y a fuego lento, siguiendo la receta de su abuela que tiene 92 años. Durante siete horas hace 'chup chup' al calor de la lumbre para conseguir un sabor ahumado y profundo que invade tanto la sopa como las viandas y las verduras y hortalizas que lo acompañan.

En Maxó sirven el cocido en tres etapas o vuelcos, que es la forma más típica de presentar esta receta y que permite disfrutar del sabor y la textura de cada ingrediente en su punto óptimo. Se denominan vuelcos porque nuestros abuelos volcaban tres veces el puchero (generalmente de barro) para servir los contenidos.

Por tan solo 14,50 euros (de lunes a viernes) podrás degustar el cocido completo más famoso de Pedro Muñoz con bebida, postre y café incluidos. El primer vuelco se compone del consomé elaborado con hueso de jamón de bellota, que aporta un sabor intenso y profundo.

El segundo vuelco incluye garbanzos, verduras, chorizo, tocino ibérico, morcilla y pollo. La última fase trae una bandeja de carnes selectas de origen local. Si te quedas con hambre puedes añadir un suplemento de croquetas de cocido por 2 euros.

Los sábados, domingos y festivos el cocido se sirve aún en cantidades más abundantes aunque su precio escala hasta los 20 euros. Muchos comensales aprovechan para dar un paseo en el bonito complejo lagunar de Pedro Muñoz-Mota del Cuervo o conocer los molinos de viento de Campo de Criptana (a tan solo unos minutos en coche) y así hacer la digestión.

Tal es la fama del cocido de este lugar que influencers gastronómicos como 'Purogocheo' o 'Selene5stars', con más de 100.000 seguidores cada uno en Instagram, han quedado perplejos al degustarlo.

"Con esto ya como para cuatro días. Se nota muchísimo cuando las cosas se hacen a mano y con cariño" - "El tamaño es bastante generoso y los precios según la calidad están muy bien", son algunas de las valoraciones que emiten en los vídeos/reseñas que han compartido en sus redes sociales.

La tarta de la abuela de David y su receta de la tarta de queso también es objeto de halagos. "La mejor tarta que he probado en mi vida, sabe a queso curado", resalta Selene.

Maxó en Pedro Muñoz es un ejemplo de que la buena cocina no tiene artificios, solo tradición, calidad y cariño. La hospitalidad de David y los precios convierten este establecimiento en una meca para los amantes del buen comer.