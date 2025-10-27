La avería de una catenaria en Ciudad Real interrumpe durante horas la circulación de trenes entre Alcázar y Jaén

Una avería en una catenaria interrumpió este domingo la circulación de trenes de la línea convencional entre Herrera de La Mancha y Manzanares, en el trayecto de línea convencional Alcázar de San Juan - Ciudad Real/Linares Baeza (Jaén).

Así informó el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a las 10.59 horas del domingo en su cuenta de 'X', anunciando que la circulación ha sido restablecida en la mañana de este lunes.

No obstante, ha avisado que podrían producirse algunos retrasos en los trenes que circulan en esta línea.

✅Se restablece la circulación Manzanares-Herrera de La Mancha. Todavía se pueden producir retrasos en los trenes que circulan en esta línea. https://t.co/qFzimFj1CP — INFOAdif (@InfoAdif) October 27, 2025

Una incidencia que ha tenido una duración de un día y para la cual Adif estableció un plan alternativo de transporte por carretera para los trenes de Larga y Media Distancia afectados.