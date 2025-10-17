La Junta construirá viviendas de alquiler en edificios de Ciudad Real que quedarán vacíos por la Ciudad Administrativa

El Gobierno de Castilla-La Mancha construirá en Ciudad Real unas 200 viviendas destinadas a alquiler asequible en los inmuebles que quedarán vacíos con la puesta en marcha de la nueva Ciudad Administrativa sobre los cimientos del antiguo hospital del Carmen.

Así lo ha anunciado el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, en una rueda de prensa ofrecida junto a la delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández.

Caballero ha detallado que la actuación se enmarca en una estrategia más amplia del Ejecutivo regional para dar un nuevo uso a edificios públicos en desuso, transformándolos en espacios residenciales con precios de alquiler por debajo del mercado.

En Ciudad Real, se intervendrá en el edificio de Servicios Múltiples de la Junta, ubicado en la calle Alarcos; en otros dos edificios de la calle Paloma; y en un cuarto en la carretera de la Fuensanta. Sumarán 12.500 metros cuadrados de suelo y más de 25.300 metros construidos.

"Se trata de estudiar el uso de todos y cada uno de estos edificios y ver en qué medida se pueden convertir en viviendas en arrendamiento y en soluciones residenciales como el coliving o el cohousing", ha afirmado, asegurando que la actuación permitirá habilitar alrededor de 200 alojamientos destinados principalmente a jóvenes.

Se desarrollará bajo una fórmula de colaboración público-privada, con el sector privado asumiendo la rehabilitación y gestión de los inmuebles y la Junta garantizando precios asequibles. Además, el Gobierno regional ya está realizando un estudio técnico individualizado de cada edificio, en coordinación con el Ayuntamiento de Ciudad Real.

Asimismo, Caballero ha asegurado que la Junta está estudiando el caso del edificio de Servicios Múltiples de la calle Alarcos, para analizar su estado estructural y las posibilidades de su reconversión en uso residencial.

Ciudad Administrativa

Por otro lado, Caballero ha explicado que las obras de la nueva Ciudad Administrativa se encuentran en "avanzado estado de ejecución" y se prevé que puedan estar finalizadas para el mes de enero.

"Para marzo o abril podrían comenzar a trasladarse allí todos los servicios que la Administración regional centralizará desde un único edificio", ha asegurado.

Por último, preguntado sobre la posibilidad de transformar el antiguo hospital de Alarcos en vivienda asequible, el vicepresidente segundo ha afirmado que esa pelota está en el tejado del Ayuntamiento de Ciudad Real, que debe solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social la cesión de los terrenos.

"Le está faltando tiempo al alcalde buscar una solución para ese edificio y ver de qué manera puede la Tesorería y el Ayuntamiento llegar a un acuerdo", ha sentenciado Caballero.