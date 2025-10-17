La Diputación de Ciudad Real concede un millón de euros a Puertollano para nuevas actuaciones municipales

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, y el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, han anunciado este viernes la concesión de un millón de euros extraordinario.

Esta cifra será destinada a financiar nuevas actuaciones municipales, entre ellas la rehabilitación integral de la piscina de La Dehesa Boyal, con una inversión aproximada de 260.000 euros.

Esta aportación se suma al millón de euros que la institución provincial ya destina a las obras del Paseo del Bosque, considerada la actuación urbana más importante en ejecución en la ciudad.

Durante su visita a Puertollano, Valverde, acompañado por el alcalde y la diputada provincial María Antonia Álvaro, ha destacado que la Diputación "está haciendo un esfuerzo extraordinario por apoyar a todos los municipios de la provincia, independientemente de su color político", y ha subrayado el incremento de las ayudas provinciales al municipio, que han pasado de 1,4 millones en 2021 a más de 4,2 millones en 2025.

Desbloqueo

"Nuestra prioridad es que los proyectos se hagan realidad y que las inversiones lleguen a todos los rincones de la provincia", ha afirmado Valverde, quien ha felicitado al alcalde de Puertollano "por haber desbloqueado una obra que durante años parecía imposible".

El presidente provincial ha valorado el nuevo convenio entre el Ayuntamiento, la Junta de Comunidades y la Diputación, que permite al consistorio ser el órgano de contratación, lo que ha favorecido la agilidad de las obras.

Visita a las obras del Paseo del Bosque. Diputación Ciudad Real

También ha recordado que el convenio original de 2021 contemplaba una aportación provincial de 600.000 euros, cifra que su gobierno ha elevado hasta un millón de euros.

Más implicación

Valverde ha reclamado una mayor implicación del Gobierno regional y ha lamentado que "la Junta haya reducido su aportación al Paseo del Bosque en cerca de un 30 % respecto al convenio inicial", mientras que el Ayuntamiento "ha incrementado su esfuerzo hasta alcanzar el 27 % de la inversión total".

El presidente de la Diputación ha reivindicado, además, el papel de la institución provincial en la cohesión territorial y ha asegurado que "mientras otras administraciones se conforman con discursos complacientes, nosotros preferimos hablar con cifras y con obras que los ciudadanos pueden ver y disfrutar".

Visita a las obras del Paseo del Bosque Diputación Ciudad Real

Por su parte, el alcalde Miguel Ángel Ruiz ha detallado que las obras del Paseo del Bosque avanzan "al ritmo previsto", con un 20% de ejecución, un 30% completado en impermeabilización, y un 90 % en el refuerzo de la estructura del aparcamiento subterráneo.

Respaldo firme

También ha agradecido al presidente de la Diputación "el respaldo firme y constante" a Puertollano, destacando que "sin esa aportación sería prácticamente imposible afrontar inversiones de esta magnitud".

Ruiz ha explicado que el Ayuntamiento ha licitado recientemente nuevas actuaciones por valor de casi 900.000 euros con fondos provinciales, dentro del Plan de Obras 2025, y se beneficia además del Plan Extraordinario de Obras y de la partida para gastos generales.

Visita a las obras del Paseo del Bosque. Diputación Ciudad Real

Tanto Valverde como Ruiz han coincidido en que 2026 será un año clave para Puertollano, con la previsión de finalizar la obra del Paseo del Bosque y acometer otras actuaciones como la rehabilitación del Castillete Santa María y la mejora del entorno del Estadio Sánchez Menor.

Finalmente, el alcalde ha avanzado que la rehabilitación de la piscina de La Dehesa Boyal incluirá la reparación del vaso con un nuevo sistema de impermeabilización, la renovación de las bombas e instalaciones de depuración, la mejora del bar y los espacios exteriores, y la creación de una nueva zona infantil, una intervención muy demandada por los vecinos.