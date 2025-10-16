Así será el Wedding Pack Solidario de Ciudad Real, el evento que unirá bodas, artesanía, música y gastronomía

El Antiguo Casino de Ciudad Real acogerá el 1 y 2 de noviembre el Wedding Pack Solidario, un evento pionero que combinará el mundo nupcial con la artesanía, la moda, la música, la gastronomía y la acción social.

Así lo han presentado la concejala de Turismo, Cristina Galán, y la presidenta de I'TICS y creadora de WeddingPack Solidario, Rosa María Echevarría Domínguez, este jueves.

"El evento nace con un marcado carácter solidario y con la voluntad de destinar íntegramente sus beneficios a las asociaciones sociales de Ciudad Real, fomentando la inclusión social y laboral de las personas que más lo necesitan", ha afirmado Galán.

Asimismo, ha puesto en valor la importancia de la colaboración entre áreas municipales, especialmente con la Concejalía de Servicios Sociales, que ha contribuido decisivamente a hacer realidad la vertiente inclusiva del evento.

"Esta cita refuerza la proyección de Ciudad Real como una ciudad abierta, solidaria y referente en la organización de eventos con impacto social y turístico", ha sentenciado.

Programación

El Wedding Pack Solidario arrancará el sábado 1 de noviembre con la apertura institucional y una mesa redonda sobre el legado de la artesanía en España. Además, habrá degustaciones, desfiles de moda solidarios y actuaciones musicales.

El día terminará con el Desfile Solidario de la Colección 2026 de Carmen Alba, madrina del evento.

Ya el domingo, se ha previsto una masterclass sobre organización de bodas sostenibles, un desfile urbano, degustaciones gastronómicas, actividades inclusivas y una cata a ciegas con vinos de Bodegas La Reconquista.