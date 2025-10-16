Denuncian el "estado ruinoso" de los cuarteles de la Guardia Civil de Ciudad Real y una plantilla "envejecida"

La asociación profesional JUCIL, mayoritaria en la Guardia Civil, ha denunciado este jueves la situación de deterioro y falta de medios en los acuartelamientos de la provincia de Ciudad Real, donde aseguran, la escasez de personal, el envejecimiento de las plantillas y el material obsoleto están poniendo en riesgo la seguridad ciudadana.

El secretario provincial de la asociación, Francisco J. Martín Sánchez, ha exigido al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil la implantación urgente de turnos de trabajo y protocolos de formación que permitan "reforzar y empoderar a los guardias civiles" para responder mejor ante las necesidades de la provincia.

Martín ha descrito una plantilla "insuficiente y envejecida", obligada a cubrir "un territorio muy extenso con medios cada vez más limitados". "Los vehículos acumulan miles de kilómetros, el material está desfasado y muchos acuartelamientos presentan un estado ruinoso y de deterioro alarmante", ha advertido.

Entre las principales reivindicaciones de JUCIL se encuentran la equiparación salarial con las policías autonómicas, la implantación del turno 6x6 (similar al de la Policía Nacional), el reconocimiento de la profesión como actividad de riesgo y la jubilación en condiciones equiparables a otros cuerpos policiales.

"Un guardia civil cobra de media 8.251 euros menos que un mosso y 12.000 menos que un ertzaina, pese a desempeñar las mismas funciones", ha recordado Martín, que también ha denunciado que los agentes se jubilan "seis años más tarde y con pérdida de poder adquisitivo".

La asociación también reclama un mayor respaldo institucional y una defensa más firme del principio de autoridad. "Algo falla cuando una asociación profesional tiene que defender más a la Guardia Civil que sus propios mandos o responsables políticos", ha lamentado el secretario provincial.

JUCIL participa en las elecciones al Consejo de la Guardia Civil, órgano en el que se debaten mejoras laborales y estructurales para el cuerpo, y cuenta actualmente con seis representantes de los treinta que lo integran.

"No pedimos privilegios, pedimos herramientas para trabajar con seguridad y dignidad", ha concluido Martín, quien insiste en que reforzar los medios humanos y materiales es invertir en la seguridad de los ciudadanos.