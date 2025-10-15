La Guardia Civil detiene a once personas en Tomelloso tras numerosos robos con violencia e intimidación

La Guardia Civil ha detenido a once personas e investigado a otra más en el marco de la Operación Volvone, una investigación destinada a desarticular varios grupos dedicados a la comisión de robos con violencia e intimidación en Tomelloso y sus alrededores.

Los hechos se producían principalmente en zonas aisladas o con poca visibilidad durante la madrugada y se caracterizaban por la violencia extrema.

Los autores empleaban armas blancas para agredir e intimidar a las víctimas. Además de ello, sustraían dinero en metálico, tarjetas bancarias y teléfonos móviles.

Desde el inicio de la investigación se comprobó que los delitos eran cometidos por distintos grupos que actuaban de forma independiente, lo que obligó a que la operación se desarrollara en varias fases a lo largo de los últimos meses.

Agresión

A finales de julio, cuatro personas fueron detenidas tras abordar con armas blancas a varias víctimas a la salida de un local de alterne, produciéndose lesiones leves en algunos casos y sustrayéndose dinero, teléfonos y tarjetas que posteriormente fueron utilizados para realizar pagos fraudulentos.

Más adelante, en Argamasilla de Alba, la Guardia Civil detuvo a dos individuos tras agredir con un arma blanca a una persona sin hogar que dormía en un parque de Tomelloso, robándole todas sus pertenencias, algunas de las cuales fueron recuperadas.

Arma blanca con la que se cometió el delito. Guardia Civil

En otra fase, se arrestó a una persona tras un robo violento cometido en un supermercado, mientras que más adelante se detuvo a dos personas e investigó a otra por sustraer un teléfono móvil de alta gama en un establecimiento abierto 24 horas, causando lesiones y amenazas a la víctima.

Diligencias

La operación concluyó con la detención de otros dos individuos que abordaron violentamente a una víctima durante la madrugada en una zona poco transitada, robándole 200 euros y su teléfono móvil.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, fueron puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tomelloso, que decretó el ingreso en prisión preventiva de dos de ellos.