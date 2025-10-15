La Guardia Civil detiene a once personas en Tomelloso tras numerosos robos con violencia e intimidación
Esta operación ha permitido esclarecer varios delitos cometidos con extrema agresividad en la localidad de la provincia de Ciudad Real.
La Guardia Civil ha detenido a once personas e investigado a otra más en el marco de la Operación Volvone, una investigación destinada a desarticular varios grupos dedicados a la comisión de robos con violencia e intimidación en Tomelloso y sus alrededores.
Los hechos se producían principalmente en zonas aisladas o con poca visibilidad durante la madrugada y se caracterizaban por la violencia extrema.
Los autores empleaban armas blancas para agredir e intimidar a las víctimas. Además de ello, sustraían dinero en metálico, tarjetas bancarias y teléfonos móviles.
Desde el inicio de la investigación se comprobó que los delitos eran cometidos por distintos grupos que actuaban de forma independiente, lo que obligó a que la operación se desarrollara en varias fases a lo largo de los últimos meses.
Agresión
A finales de julio, cuatro personas fueron detenidas tras abordar con armas blancas a varias víctimas a la salida de un local de alterne, produciéndose lesiones leves en algunos casos y sustrayéndose dinero, teléfonos y tarjetas que posteriormente fueron utilizados para realizar pagos fraudulentos.
Más adelante, en Argamasilla de Alba, la Guardia Civil detuvo a dos individuos tras agredir con un arma blanca a una persona sin hogar que dormía en un parque de Tomelloso, robándole todas sus pertenencias, algunas de las cuales fueron recuperadas.
En otra fase, se arrestó a una persona tras un robo violento cometido en un supermercado, mientras que más adelante se detuvo a dos personas e investigó a otra por sustraer un teléfono móvil de alta gama en un establecimiento abierto 24 horas, causando lesiones y amenazas a la víctima.
Diligencias
La operación concluyó con la detención de otros dos individuos que abordaron violentamente a una víctima durante la madrugada en una zona poco transitada, robándole 200 euros y su teléfono móvil.
Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, fueron puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tomelloso, que decretó el ingreso en prisión preventiva de dos de ellos.