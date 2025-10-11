Un exempleado municipal de un pueblo de Ciudad Real condenado por desvío de fondos: debe pagar 48.000 euros

La justicia ha puesto fin al caso de malversación de fondos públicos que sacudió al Ayuntamiento de Guadalmez (Ciudad Real) en 2018, confirmando la culpabilidad de un exempleado municipal y desvinculando al PSOE de los hechos.

El trabajador condenado ha admitido los delitos de malversación de fondos públicos y falsedad documental, y deberá pagar 12.000 euros al Ayuntamiento en concepto de responsabilidad personal subsidiaria, además de 36.000 euros en costas judiciales.

También ha sido condenado a un año y seis meses de prisión y dos años de inhabilitación especial para ocupar cargos públicos.

Los hechos se remontan a 2018, cuando la entonces alcaldesa socialista Ana Isabel Muñoz detectó irregularidades en la contabilidad municipal y denunció ante la Guardia Civil la existencia de anticipos de nómina no autorizados, firmados con firmas falsificadas de la alcaldesa y la secretaria municipal.

Denuncia

Aquella denuncia permitió abrir la investigación conocida como operaciones "Comares", que desmanteló una trama dedicada a la prevaricación, estafa y falsificación de documentos públicos.

Según la investigación, el empleado desviaba dinero del Ayuntamiento a cuentas bancarias de su círculo de confianza, actuando algunos de los titulares como testaferros a cambio de compensaciones económicas.

Disculpas

Tras conocerse la sentencia, el PSOE de Guadalmez ha pedido una disculpa pública a la alcaldesa Gloria Charromo (PP) por "manipular y mentir" sobre el caso con el objetivo de dañar la imagen pública del partido y de su antigua alcaldesa.

"La denuncia que realizamos desde el gobierno socialista fue la punta de lanza para destapar esta trama. Actuamos con transparencia y responsabilidad, y hoy la justicia demuestra que dijimos la verdad", ha afirmado la secretaria general y portavoz municipal del PSOE en Guadalmez, María del Prado Redrejo.

Controversia

El fallo judicial supone el cierre de un caso que durante años ha generado controversia en la política de la localidad. Desde el PSOE insisten en que la resolución "pone en evidencia las falsedades difundidas contra los socialistas" y reclaman al actual equipo de gobierno que sea transparente con los vecinos sobre los hechos probados en la sentencia.