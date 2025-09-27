Ciudad Real ya tiene nuevo obispo: Abilio Martínez recibe el báculo en presencia de autoridades y cientos de fieles

La diócesis de Ciudad Real ha iniciado este sábado una nueva etapa con la toma de posesión de Abilio Martínez Varea como obispo y prior de las Órdenes Militares, en una solemne eucaristía celebrada en la catedral de Santa María del Prado.

El nuevo pastor diocesano ha recibido el báculo y se ha sentado en la cátedra, quedando constituido formalmente como obispo de Ciudad Real, en un acto que ha congregado a 23 obispos —entre ellos un cardenal y cuatro arzobispos— y a 154 sacerdotes concelebrantes.

También han estado presentes numerosas autoridades civiles y militares, entre ellas el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares; y el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Valverde, además de cientos de fieles.

Un momento de la solemne misa. Ayuntamiento de Ciudad Real.

En sus primeras palabras, Martínez Varea ha agradecido al papa Francisco "la confianza depositada" y a su predecesor, Gerardo Melgar, "su pastoreo durante estos años y su acogida fraternal". Ha asegurado que llega "con el corazón dispuesto al servicio y a la comunión" y ha subrayado que su propósito es trabajar "para fomentar la unidad entre todos los bautizados" y hacer frente a los grandes desafíos que afronta la Iglesia.

"No podemos conformarnos con construir una Iglesia solo hacia dentro", ha advertido el obispo riojano, que ha señalado como retos la descristianización, el envejecimiento de las comunidades, la falta de vocaciones y la pérdida de sentido trascendente. "Ciudad Real está llamada a ser una Iglesia viva, en la que cada parroquia, cada familia y cada joven sea testigo del Evangelio", ha insistido.

Obispo riojano

Natural de Autol (La Rioja), donde nació en 1964, Martínez Varea fue ordenado sacerdote en 1989 y en 2017 fue nombrado obispo de Osma-Soria, diócesis en la que ha ejercido hasta ahora. Su llegada supone el inicio de una nueva etapa al frente de una diócesis con más de 500 parroquias y una profunda tradición vinculada a las Órdenes Militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa.

El nuevo obispo de Ciudad Real y el alcalde de la ciudad, Francisco Cañizares. Ayuntamiento de Ciudad Real

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha dado la bienvenida institucional al nuevo obispo, a quien ha asegurado que "Ciudad Real le recibe con los brazos abiertos, como uno más de los nuestros, con el deseo sincero de que se sienta desde hoy vecino y paisano". Ha destacado la vinculación de la ciudad con su patrona, la Virgen del Prado, de la que ha dicho que será "una guía espiritual importante en su labor episcopal".

Cañizares también ha querido tener palabras de reconocimiento hacia Gerardo Melgar, a quien ha agradecido "su compromiso con esta tierra y su entrega a lo largo de estos años".

Con esta toma de posesión, Abilio Martínez Varea se convierte en el cuarto obispo de la diócesis de Ciudad Real desde que fuera erigida en 1980, iniciando un ministerio en el que ha asegurado que trabajará con "esperanza, apertura y fidelidad al Evangelio".