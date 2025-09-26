La nueva edición de Fercatur da el pistoletazo de salida mostrando el turismo rural y la caza de Castilla-La Mancha

La Feria de la Caza, la Pesca y el Turismo (Fercatur) ha abierto este viernes sus puertas en el Pabellón Ferial de Ciudad Real (Ifedi), consolidándose como un escaparate clave para el sector cinegético y el turismo de interior en Castilla-La Mancha.

Con más de 20.000 metros cuadrados de exposición, Fercatur reúne este año a 120 expositores de toda España y espera superar los 30.000 visitantes durante el fin de semana.

La programación incluye más de treinta actividades, entre ellas exhibiciones de rehalas, rapaces y taxidermia, talleres infantiles, degustaciones gastronómicas con carne de caza y un área dedicada a la promoción turística de 16 ayuntamientos de la provincia, que mostrarán el potencial cultural, festivo y natural de sus municipios.

El evento, organizado por Fecir con el apoyo de la Junta de Comunidades y la Diputación de Ciudad Real, se ha consolidado como una de las principales ferias del sector cinegético a nivel nacional.

Potencial

La feria ha sido inaugurada por el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, la delegada de la Junta de Ciudad Real, Blanca Fernández, y el presidente de Fecir, Carlos Marín, entre otras autoridades.

Marín ha destacado que tras ocho ediciones "se ha aprendido mucho" y que la feria representa un "salto cualitativo y cuantitativo" para mostrar el potencial gastronómico, festivo y cultural de la provincia.

"Nos sentimos orgullosos de la caza, de ser cazadores y de preservar la importancia de esta actividad", ha subrayado, poniendo en valor el turismo rural de Ciudad Real.

Impacto

Por su parte, Blanca Fernández ha resaltado que el sector cinegético se ha duplicado en peso económico en la última década, generando actualmente 1.150 millones de euros y 21.000 empleos frente a los 15.000 de hace diez años.

"El Gobierno regional apoya al sector por su importancia económica, social y ambiental, con ejemplos como la recuperación del lince ibérico", ha señalado.

Miguel Ángel Valverde ha felicitado a Fecir por consolidar Fercatur "entre las ferias más importantes del país" y ha recordado que la caza aporta más de 1.000 millones de euros al PIB regional y 21.000 empleos directos, manteniendo vivo gran parte del territorio.

Defensa

Además, ha defendido la actividad cinegética como un ejemplo de equilibrio medioambiental, citando debates en la Eurocámara sobre la recuperación de la caza en fincas del entorno de Cabañeros para evitar desequilibrios en la fauna.

Valverde ha avanzado que la Diputación "ha redoblado esfuerzos" para consolidar la feria también a nivel internacional y ha recordado que se está redactando el proyecto del futuro Museo de la Caza, que convertirá a Ciudad Real en un referente nacional del sector cinegético.