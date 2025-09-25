María Jesús Pelayo (VOX), nombrada como nueva presidenta del Diario Lanza en Ciudad Real

Vox mantendrá la presidencia del Diario Lanza, dependiente de la Diputación de Ciudad Real, tras la dimisión del diputado Luis Alberto Marín. Su sustituta al frente de la Entidad Pública Empresarial del periódico será María Jesús Pelayo, vicepresidenta primera de la institución provincial.

El presidente de la Diputación, el 'popular' Miguel Ángel Valverde, ha confirmado este jueves que ha firmado un decreto en el que figura el nombramiento de Pelayo como nueva presidenta del Diario Lanza.

"Existe un pacto de gobierno con Vox, con quien se acordó el reparto de competencias en la institución provincial", ha recordado Valverde. En ese marco, ha subrayado que "ha sido Vox quien ha tomado la determinación de que sea Pelayo la nueva presidenta del medio".

La designación llega después de que Vox optara por situar a Patricia Saldaña como sustituta de Marín en la corporación provincial. Saldaña tomará posesión el próximo 30 de septiembre, cuando asumirá la vicepresidencia quinta y la gestión de las áreas de Deportes, Promoción de Identidad y Tradiciones, las mismas que ocupaba Marín y que anteriormente habían estado en manos de Milagros Calahorra, también dimitida.

Por su parte, la nueva presidenta del Diario Lanza ha asegurado que afronta esta responsabilidad con la misma ilusión "que el resto de competencias que ejerzo". Pelayo ha elogiado igualmente "el gran trabajo que se viene haciendo en el medio de comunicación en el último año".

El Consejo de Administración del Diario Lanza nombró el pasado mes de mayo a Jacobo Pérez Miró como nuevo director del medio provincial de Ciudad Real. El cargo permanecía vacante desde el 1 de abril, cuando se ejecutó el cese de la periodista Julia Yébenes, que había ocupado la dirección durante poco más de un año.