Continúa la lacra de las agresiones a sanitarios: denuncian insultos a una facultativa del Hospital de Ciudad Real

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este jueves una nueva agresión verbal de un paciente a una facultativa mientras trabajaba en Urgencias del Hospital General de Ciudad Real.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 8 de septiembre, cuando un paciente acudió al hospital junto a su esposa. Al no permitirse a la mujer entrar con él, el varón comenzó a insultar a la profesional.

Pese a los intentos de la médica por calmar la situación, el paciente continuó increpándola, gritando que "en Cataluña las analíticas tardan 20 minutos en salir" y responsabilizándola de no presionar al laboratorio.

La situación obligó a que el personal de seguridad la acompañase hasta en dos ocasiones para que pudiera continuar con su labor. Solo cuando la facultativa le advirtió de que lo denunciaría si persistía en su actitud, el hombre cesó en sus insultos.

CSIF ha condenado el incidente y ha reclamado medidas "urgentes" para proteger al personal sanitario. Además, ha recordado que en los últimos días se produjeron otros dos episodios violentos en la provincia: el 3 de septiembre en el centro de salud de Torralba de Calatrava y este martes en el punto de atención continuada de Pío XII.

"Las administraciones tienen que tomar cartas en el asunto. Si no se adoptan medidas contundentes, la Administración está siendo cómplice por omisión. La presión que soportan los profesionales repercute en la calidad asistencial y en toda la ciudadanía", ha expresado la presidenta de CSIF Sanidad Castilla-La Mancha, Ana Isabel Fernández.

Condena del Colegio de Médicos

Una denuncia a la que se ha sumado el Colegio de Médicos de Ciudad Real, que ha manifestado su repulsa y ha condenado las nuevas agresiones sufridas en la provincia en los últimos días.

"No se puede normalizar que un médico acuda a trabajar con miedo. Cada insulto, amenaza y agresión física no solo atenta contra la dignidad de los profesionales, sino contra el propio sistema sanitario", ha expresado Manuel Rayo, presidente del Colegio.

Por último, ha exigido al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), a la delegación de Sanidad y a las instituciones implicadas "que adopten medidas inmediatas, eficaces y ejemplares para frenar esta lacra".

25 agresiones en 2025

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, ha expresado que de enero a septiembre de 2025 se han contabilizado 25 casos de agresiones a sanitarios en la provincia. Una cifra muy por encima de la que se registró en todo 2024, cuando se contabilizaron 15.

Así lo ha afirmado tras reunirse con Manuel Rayo y Pablo Madrid, presidente del Colegio de Enfermería, con el objetivo de reafirmar el compromiso del Ejecutivo en la protección de los profesionales sanitarios de la provincia. En el encuentro se han repasado las pautas de alerta, los circuitos de activación rápida y los materiales de prevención que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han elaborado y remitido a ambos colegios profesionales.

Broceño ha puesto en valor la labor de los más de 9.000 sanitarios que cada día trabajan en los seis hospitales, 48 centros de salud, 98 consultorios locales y seis Puntos de Atención Continuada (PAC) de la provincia.

Además, ha recordado que los medios materiales y humanos de los centros dependen del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), mientras que al Estado corresponde la prevención, formalización, sensibilización y actuación frente al delito. "Con la denuncia activamos toda la cadena: protección, investigación, medidas cautelares, detención cuando procede y justicia", ha afirmado.

También ha apelado a la ciudadanía a mantener la paciencia en Urgencias y consultas, recordando que "en Ciudad Real no hay espacio para la violencia contra quienes nos cuidan".

De la reunión ha salido una hoja de ruta compartida que contempla agilizar los canales de aviso entre direcciones sanitarias y las Fuerzas de Seguridad del Estado, extender la formación en técnicas de desescalada y en la cadena de denuncia, así como mantener la transparencia en el trabajo conjunto con el ámbito sanitario.