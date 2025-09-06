Ciudad Real prepara su regreso a la Liga Asobal convirtiendo el Quijote Arena en "uno de los mejores pabellones del país"

El Quijote Arena volverá a ser pabellón de la Liga Asobal 14 años después tras el ascenso del BM Caserío de Ciudad Real. De cara al inicio de temporada, el Ayuntamiento está llevando a cabo diferentes actuaciones para cumplir las exigencias que marca la categoría.

Este sábado, el alcalde, Francisco Cañizares, y el concejal de Deportes, Pau Beltrán, han visitado el pabellón para comprobar cómo se está desarrollando la inversión.

Según ha detallado Beltrán, se está instalando "una pista azul de goma, desmontable, certificada por Asobal, que cumple rigurosamente con todas las marcas establecidas por la IHF".

"Próximamente, se procederá a la instalación de los nuevos leds laterales y ya se ha reforzado el sistema de sonido y la iluminación del aparcamiento. También tendrá nuevos videomarcadores. El coste total rondará los 200.000 euros, inversión que va a convertir el Quijote Arena en uno de los mejores pabellones de España", ha asegurado.

Además, ha aludido a otros 60.000 euros que se invirtieron para "hacer reformas muy necesarias y urgentes, ante la dejadez del anterior equipo de Gobierno".

"Este año se ha reforzado el compromiso con el deporte local con la colaboración con el BM Caserío para otorgar un respaldo económico de 200.000 euros de subvención nominativa para la temporada 2025/2026", ha sentenciado.

Ascenso a Asobal

Como informó EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, El BM Caserío ascendió el pasado mes de mayo a la máxima categoría nacional del balonmano masculino español 14 años después de la desaparición del BM Ciudad Real.

Su debut será el próximo viernes 12 de septiembre a las 20.30 horas ante el Bidasoa de Irún. Su primer partido como local será el 18 de septiembre ante el Cuenca, a la misma hora.