Valverde defiende que la renuncia del vicepresidente de Vox en la Diputación "no afectará" a su funcionamiento

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, está convencido que la renuncia de uno de los dos vicepresidentes de Vox en la institución, “no afectará al normal funcionamiento del equipo de Gobierno ni al cumplimiento de los compromisos adquiridos con los ayuntamientos de la provincia”.

Valverde se ha expresado de esta manera pocas horas después de que se conociera la decisión de Marín, que en la práctica es la segunda renuncia de un vicepresidente de Vox en seis meses.

Durante la inauguración de la nueva sede de Emaser y Aqualia, el dirigente provincial ha explicado que Marín le ha trasladado que su renuncia responde a "motivos profesionales y personales".

"Lo comprendo y lo respeto, porque me consta su intensa vida profesional y también su reciente paternidad”, ha abundado el máximo dirigente provincial.

En cualquier caso, ha querido dejar claro que el Gobierno que él preside, donde la diputada de Vox María Jesús Pelayo ostenta la Vicepresidencia primera y Marín hasta ahora desempeñaba la quinta, "va a seguir funcionando, impulsando proyectos e iniciativas que redunden en beneficio de la provincia de Ciudad Real".

En este sentido, ha subrayado que cuando Vox determine quién debe sustituir a Marín, "reorganizaremos el Gobierno de manera que siga siendo útil y beneficioso para los intereses de la provincia”.

Respecto al procedimiento de sustitución, Valverde ha recordado que corresponde a la Junta Electoral comunicar a la Diputación quién debe tomar posesión del acta, y que la persona designada deberá aceptar el cargo para que se formalice el relevo.

“Habrá que esperar unos días para saber quién ocupará la vacante y proceder después a ajustar la estructura del Gobierno”, ha concluido.