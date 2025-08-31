Hospitalizan al obispo de Ciudad Real al sufrir "dificultad para pronunciar" y sentirse "desorientado" en plena misa

El obispo de Ciudad Real, Gerardo Melgar, se encuentra internado en el Hospital Universitario de Ciudad Real después de sufrir "unos momentos de desorientación con dificultad para pronunciar la homilía" durante la celebración del 25º aniversario de la coronación canónica de la imagen de la Virgen de la Estrella en Miguelturra este sábado.

Así lo ha confirmado el Arzobispado ciudadrealeño en un comunicado en el que informan que el prelado se encuentra "estable, consciente y animado".

No obstante, han señalado que los servicios del hospital "han considerado prudente" mantenerlo en observación durante 48 horas "antes de ofrecer cualquier tipo de diagnóstico y tratamiento".

Dados los síntomas que presentaba, la evacuación fue inmediata y se activó el protocolo por si se trataba de un ictus, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM.

Por ello, el Arzobispado agradece "la rápida actuación en Miguelturra de los voluntarios de Protección Civil, del 112, así como la atención que ha recibido D. Gerardo en el Hospital General Universitario de Ciudad Real".

Relevo episcopal

Se da la circunstancia de que Gerardo Melgar iba a afrontar su relevo episcopal al frente del Arzobispado en los próximos días tras presentar su renuncia al haber alcanzado los 75 años de edad.

En su lugar, el Papa León XIV había nombrado a principios de julio a Abilio Martínez, hasta ahora responsable de la Diócesis de Osma-Soria, por lo que hasta la toma de posesión, Melgar ejercía de adminstrador apostólico.

Como consecuencia de este capítulo, han quedado cancelados todos los actos que estaba previstos en su agenda, entre ellos la misa de acción de gracias programada para el día 13 de septiembre en la Catedral con motivo de su reemplazo.