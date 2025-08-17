Alerta por aire contaminado por polvo sahariano en Ciudad Real: el 112 recomienda limitar los esfuerzos en el exterior

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha alertado de la mala calidad del aire en Ciudad Real debido a la intrusión de masas de aire sahariano. Una situación que ha llevado a superar el nivel de información de partículas PM10.

La previsión es que la duración de este episodio de contaminación se extienda unas 24 horas aproximadamente desde el aviso, que se ha dado a las 19 horas de la tarde de este domingo.

Por ello, el 112 ha recomendado la "limitación de esfuerzos físicos prolongados al aire libre, especialmente por parte de los grupos de población con más riesgo -personas con enfermedades pulmonares y cardiovasculares, recién nacidos, niños, ancianos y personas físicamente activas-".

A las 19:00 horas de hoy se ha producido la superación del nivel de información de partículas PM10, por la intrusión de masas de aire sahariano, en: #CiudadReal. Se prevé que la duración media de este episodio sea de, aproximadamente, 24 horas. #112clm — 112 Castilla-La Mancha (@112clm) August 17, 2025

Asimismo, es recomendable "limitar el tiempo de ventilación de las viviendas hasta que este fenómeno remita".

¿Qué son las PM10?

Según el Ministerio para la Transición Ecológica, las PM10 son aquellas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera y cuyo diámetro varía entre 2,5 y 10 µm (1 micrómetro corresponde a la milésima parte de 1 milímetro).

Están formadas principalmente por compuestos inorgánicos como silicatos y aluminatos, metales pesados, entre otros, y material orgánico asociado a partículas de carbono (hollín) y se caracterizan por poseer un pH básico debido a la combustión no controlada de materiales.

Las fuentes de emisión de estas partículas pueden ser móviles o estacionarias, y un 77,9 por ciento de la cantidad total emitida de PM10 procede del polvo resuspendido existente en la atmósfera.